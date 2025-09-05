Креатив высшего уровня. В Украине заметили автомобиль с пикантной подвеской (фото)

Самодельная подвеска выглядит довольно натурально

В Днепре на авто увидели довольно странную и забавную подвеску. Она была на буксировочном крюке.

Соответсвующий курьез заметил корреспондент "Телеграфа". Заметим, что пикантная подвеска вероятнее всего самодельная.

Как видно на фото, необычная подвеска – это половые мужские органы, а именно семенники. Они сделаны достаточно естественно из резины телесного цвета, с сохраненными анатомическими особенностями. Эта конструкция прикручена к буксировочному крюку обычными полупрозрачными стяжками.

В Днепре на авто заметили удивительную подвеску

Подвеска на авто в Днепре.

Выглядит это довольно забавно и смешно, особенно когда автомобиль едет на большой скорости и эта подвеска колеблется. Добавим, что необычный брелок увидели на автомобиле марки Opel черного цвета.

Напомним, на днях пользователи заметили малолитражку Smart с регистрацией Киевской области с интересной надписью сзади. "Выроста — стану джипом", — говорится на наклейке. Пользователям понравилась уверенность владельца машины. Они шутили, что он "стоял первый в очереди за самооценкой", "взял за пятерых" или вообще — "раздавал ее".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе в авто прозвучало российское радио. Это очень возмутило украинцев, однако есть несколько причин, почему так произошло. Одна из них – довольно близкое расположение к временно оккупированному Крыму, где транслируют российские каналы и радиостанции.