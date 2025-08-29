В Одесі пролунало російське радіо. Як це можливо

Користувачі у мережі здивовані

В Одесі зафільмували досить дивний інцидент. Адже в авто замість української радіостанції, почала грати російська.

Відповідне відео поширюють місцеві пабліки. Зазначається, що автівка сама піймала радіо країни-агресорки.

На відео видно, як жінка знімає панель авто з радіо, де грає не українська музика. Чутно, що лунає російська мова та ще й з закликами до вступу на військові спеціальності університетів, коледжів РФ. Авторка відео шокована цим, вона так і не зрозуміла, що сталось і чому лунала російська радіостанція.

У коментарях чимало людей розділили емоції жінки, адже не розуміли, чому це можливо. Проте скільки підтримувався такий сигнал і чи вдалось перемкнути радіостанцію невідомо.

Чому в Одесі може ловити російське радіо

Однією з причин може бути те, що над водною поверхнею — Чорне море, сигнал поширюється швидше і краще. Адже немає перешкод через, які він притуплюється. Тому досить часто стандартна довжина сигналу може перевищувати 10 км.

Окрім того, не слід забувати, що Одеса досить близько від тимчасово окупованого Криму, де крутять російську пропаганду регулярно. На півострові розгорнута велика кількість передавачів, які можуть спеціально "цілитись" в Україну, і як наслідок звучати там. Одеса як раз попадає в цю умовну зону покриття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ проаналізував моторошні слова, які пролунали на радіо "Судного дня".