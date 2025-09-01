Зухвалий чоловік у Києві напідпитку накинувся на автобус, побив його та перекрив рух транспорту (фото "героя")

Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання

Молодик у Києві перегородив рух громадського транспорту, не реагував на зауваження водія автобусу і вибив коліном скло в автобусі. Поліцейські затримали киянина за вчинення хуліганських дій у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва. За інформацією правоохоронців, 23-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння під час інциденту.

Деталі події

Після того, як порушник розбив скло в автобусі, він почав чіплятися до пасажирів, створюючи небезпечну ситуацію для людей у транспорті. Такі дії призвели до порушення роботи громадського транспорту та створили загрозу для безпеки громадян.

Викликані на місце події поліцейські оперативно відреагували та затримали дебошира відповідно до статті 298-2 Кримінально-процесуального кодексу України.

Правові наслідки

Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Розпочато кримінальне розслідування за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за грубе порушення громадського порядку.

За цією статтею чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

