Зухвалий чоловік у Києві напідпитку накинувся на автобус, побив його та перекрив рух транспорту (фото "героя")
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання
Молодик у Києві перегородив рух громадського транспорту, не реагував на зауваження водія автобусу і вибив коліном скло в автобусі. Поліцейські затримали киянина за вчинення хуліганських дій у Дніпровському районі столиці.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва. За інформацією правоохоронців, 23-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння під час інциденту.
Деталі події
Після того, як порушник розбив скло в автобусі, він почав чіплятися до пасажирів, створюючи небезпечну ситуацію для людей у транспорті. Такі дії призвели до порушення роботи громадського транспорту та створили загрозу для безпеки громадян.
Викликані на місце події поліцейські оперативно відреагували та затримали дебошира відповідно до статті 298-2 Кримінально-процесуального кодексу України.
Правові наслідки
Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Розпочато кримінальне розслідування за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за грубе порушення громадського порядку.
За цією статтею чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві чоловік загорівся на рейках.