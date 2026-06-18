Одні пишуть про єдність, інші - грабують. У Дніпрі орудують мародери на місці прильоту (фото, відео)

Після прильоту у місті фіксували займання

Дніпро, яке регулярно обстрілює Росія, поступово оговтується від однієї з наймасованіших атак, що сталась на початку червня. На місці пошкодження понад двох десятків будинків помітили вражаючу деталь.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Як видно на фото, десятки будинків отримали значні пошкодження внаслідок удару ракетами в ніч на 2 червня. Тоді внаслідок атаки 17 людей загинули, 41 отримала поранення.

Місцеві подекуди забили вікна дошками та зробили на них патріотичні написи "Путін Ху@ло" та "Ми незламні. Ми є сила". На тлі майже повністю зруйнованого житлового району ці слова виглядають потужно та викликають захоплення. Однак є ще одна вкрай неприємна деталь — мародери.

Як виглядає Дніпро після атаки 2 червня. Фото: "Телеграф", 18 червня

Адже, за словами місцевих, тільки два дні поспіль після обстрілу біля будинків був наряд поліції, який пильнував зруйновані будівлі. Однак вже після того, як копи поїхали, зруйновані будинки стали ласими шматками для мародерів. Як видно на відео, вони не соромляться ломитись у чужі будинки навіть серед білого дня. З моменту обстрілу минуло вже понад 16 днів, а мародерство й досі продовжується.

Наразі будинок, який на фото та прилеглі біля нього, непридатні для життя і людей там немає. Будівлі зазнали сильних руйнувань і подекуди їх зрівняло з землею, але вцілілі квартири досі приваблюють злодіїв.

Наслідки атаки у Дніпрі. Фото: "Телеграф", 2 червня

Наслідки атаки у Дніпрі. Фото: "Телеграф", 2 червня

Наслідки атаки у Дніпрі. Фото: "Телеграф", 2 червня

Наслідки атаки у Дніпрі. Фото: "Телеграф", 2 червня

Наслідки атаки у Дніпрі. Фото: "Телеграф", 2 червня

Ймовірніше саме так виглядає правда життя сьогодення — одні пишуть "Ми незламні. Ми сила", наголошуючи на волі та єдності українського народу, інші — грабують тих, хто постраждав від обстрілу та втратив домівку.

Нагадаємо, що вдень 18 червня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Місто атакували балістикою. Зафіксовано влучання у підприємство. Відомо про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час масованого удару по Україні 15 червня Росія атакувала Києво-Печерську Лавру. Загорівся дах Успенського собору.