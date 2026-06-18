Одни пишут о единстве, другие – грабят. В Днепре орудуют мародеры на месте прилета (фото, видео)

После прилета в городе фиксировали возгорание

Днепр, который регулярно обстреливает Россия, постепенно приходит в себя от одной из самых массированных атак, которая произошла в начале июня. На месте повреждения более двух десятков домов заметили поразительную деталь.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Как видно на фото, десятки домов получили значительные повреждения в результате удара ракетами в ночь на 2 июня. Тогда в результате атаки 17 человек погибли, 41 получили ранения.

Местные местами забили окна досками и сделали на них патриотические надписи "Путин Ху@ло" и "Мы несокрушимые. Мы сила". На фоне почти полностью разрушенного жилого района эти слова выглядят мощно и вызывают восхищение. Однако есть еще одна крайне неприятная деталь – мародеры.

Как выглядит Днепр после атаки 2 июня Фото: "Телеграф", 18 июня

Ведь, по словам местных, только два дня подряд после обстрела у домов был наряд полиции, который следил за разрушенными зданиями. Однако уже после того, как копы уехали, разрушенные дома стали лакомыми кусочками для мародеров. Как видно на видео, они не стесняются ломиться в чужие дома даже среди бела дня. С момента обстрела прошло уже более 16 дней, а мародерство до сих пор продолжается.

Сейчас дома, которые на фото, непригодны для жизни и людей там нет. Здания получили сильные разрушения и кое-где их сравняло с землей, но уцелевшие квартиры до сих пор привлекают воров.

Последствия атаки в Днепре. Фото: "Телеграф", 2 июня

Последствия атаки в Днепре. Фото: "Телеграф", 2 июня

Последствия атаки в Днепре. Фото: "Телеграф", 2 июня

Последствия атаки в Днепре. Фото: "Телеграф", 2 июня

Последствия атаки в Днепре. Фото: "Телеграф", 2 июня

Вероятнее именно так выглядит правда жизни сегодня — одни пишут "Мы несокрушимые. Мы сила", отмечая свободу и единство украинского народа, другие — грабят тех, кто пострадал от обстрела и потерял дом.

Напомним, что днем 18 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. Город атаковали баллистикой. Зафиксировано попадание в предприятие. Известно об одном погибшем и девяти пострадавших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время массированного удара по Украине 15 июня Россия атаковала Киево-Печерскую Лавру. Загорелась крыша Успенского собора.