Стопами батька: син Шевченка вперше отримав виклик до збірної України

Гравець вже у березні може дебютувати у складі команди U-19

Сина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіана, який нещодавно отримав паспорт громадянина України, викликано в юнацьку збірну України. Команда має провести в березні матчі еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 у віковій категорії до 19 років.

Склад команди з нападником "Вотфорда" Шевченко-молодшим у складі, опублікований на офіційному сайті УАФ. Також у команді Дмитра Михайленка є й інші легіонери.

Так, у складі команди присутні Тимур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Михайло Дубровний ("Гент", Бельгія), Данило Кревсун ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Іван Єрмачков ("Вупперталь", Німеччина) та Максим Стрюков ( "Ганновер 96", Німеччина).

За підсумками жеребкування еліт-раунду "синьо-жовті" потрапили до групи 7, де зіграють із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Хазяїном міні-турніру буде Північна Македонія, поєдинки квартету проходитимуть 20-26 березня у Скоп’є.

Перший матч юнацька збірна України проведе 20 березня проти збірної Північної Македонії, початок матчу – о 15.30 за Києвом. За регламентом, переможці всіх семи груп приєднатимуться до команди Північної Ірландії, господарки Євро-2024, у фінальному турнірі, який відбудеться з 15 по 28 липня. Майбутній Євро-2024 U-19 також стане кваліфікаційним на чемпіонат світу з футболу FIFA U-20 2025 року у Чилі.

Раніше повідомлялося, що гол сина Шевченка вивів "Уотфорд" у фінал Кубка розвитку.