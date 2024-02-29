У "Жирону" до Довбика та Циганкова може вирушити ще один гравець збірної України: відоме ім’я

Наразі "Жирона" йде на другому місці турнірної таблиці

Іспанську "Жирону", яка стала найгучнішою сенсацією у чемпіонаті Іспанії цього сезону, може поповнити ще один гравець збірної України. До Артема Довбика і Віктора Циганкова, які вже грають там, може вирушити захисник "Динамо" Олександр Тимчик.

Про це пише Футбол 24. За даними видання, тренерський штаб "Жирони" бачить у гравці збірної України заміну для Яна Коуту, який наприкінці сезону піде з команди.

Джерела видання повідомили, що тренера "Жирони" давно стежать за Тимчиком. Зокрема він подобається головному тренеру команду Мічелу. Ще один значущий плюс – доступна ціна на футболіста. За нього планують заплатити трохи більше 3-4 мільйонів євро.

Олександр грає на правому фланзі оборони і має досвід виступів з Циганковим. За даними видання, перехід молодого таланту міг відбутися ще цієї зими, проте українець зазнав травми і "Жирона" не хотіла ризикувати.

Тимчик грає за першу команду "Динамо" вже четвертий рік. За цей час він провів 66 матчів, забивши чотири голи і віддавши чотири результативні передачі. У складі збірної України він провів 15 матчів, забив один гол та чотири рази асистував партнерам.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Довбик зацікавив один із найсильніших клубів Англії.