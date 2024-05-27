Довбик виграв трофей Пічічі (відео)

Українець став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії

Форвард "Жирони" та збірної України Артем Довбик став володарем трофея Пічічі (приз найкращому бомбардиру Ла Ліги) за підсумками чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/2024. Українець зробив хет-трик в останній грі проти "Гранади" (7:0), забезпечивши собі перемогу у бомбардирських перегонах.

Нападник "Барселони" Роберт Левандовский не зумів наздогнати українця по голах в останньому матчі першості проти "Севільї" (2:1). Таким чином, Артем завоював престижний індивідуальний трофей, відзначившись 24 рази у першості. Про це повідомляє "Телеграф".

Цікаво, що головний конкурент українця з "Вільярреалу" Александер Сорлот (23 голи) травмувався в першому таймі гри проти "Осасуни" (1:1), а Джуд Беллінгем (19) з "Реала" та Левандовський (19) не зуміли наздогнати українця по голах в останньому турі.

Довбик став першим українцем, який виграв трофей Пічічі. Крім того, він повторив досягнення Андрія Шевченка за кількістю голів за сезон у топ-5 лігах (24).

Найкращі моменти Довбика в сезоні 2023/24

Нагадаємо, Довбик перейшов до "Жирони" у серпні 2023 року. Трансфер українця виявився дуже скандальним.