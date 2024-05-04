Довбик забив "Барселоні" та зробив "Реал" чемпіоном Іспанії (відео)

Українець проводить блискучий сезон в Іспанії

У суботу, 4 травня, "Жирона" в рамках матчу 34 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону 2023/24 приймала "Барселону". Напередодні Синьо-гранатові програли "Реалу" в останньому Ель Класіко сезону.

Зустріч, що проходила у Жироні на стадіоні "Монтіліві", завершилася з рахунком 4:2 на користь місцевої команди. Про це повідомляє "Телеграф".

"Барселона" двічі вела у рахунку, проте господарі не просто відігрались, а й здобули вольову перемогу. За "Жирону" голом та асистом у цій грі відзначився нападник збірної України Артем Довбик. На 4-й хвилині поєдинку Довбик головою замкнув навіс партнера, а на 65-й хвилині українець віддав результативну передачу на Порту.

Повний відеоогляд матчу "Жирона" — "Барселона" буде доступний тут пізніше.

Ця перемога дозволила "Жироні" випередити Барсу у боротьбі за "срібло" Ла Ліги, а "Реал" став недосяжним для конкурентів та достроково завоював "золото" чемпіонату Іспанії. До речі, команда Довбика гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів 2024/25.

Раніше повідомлялося, що минулого туру іспанської першості Довбик забив гол у ворота "Лас-Пальмаса". Напередодні в мережі спалахнув скандал навколо трансферу Довбика у "Жирону".