Справа не в Луніні: чому Україна має вболівати за "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів

Перемога німців може сильно зашкодити "Шахтарю"

У суботу, 1 червня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Дортмунд — "Реал" Мадрид. Від результату цього матчу залежатиме доля чемпіона України у наступному розіграші єврокубка.

Про це повідомляє "Телеграф". На кону для Гірників стоїть 19 млн євро.

У разі перемоги "Реала" у Лізі чемпіонів донецький "Шахтар" потрапить у груповий етап ЛЧ 2024/25 безпосередньо і заробить щонайменше 19 млн євро. А от якщо виграє Дортмунд, то Гірники почнуть свій шлях у єврокубках із 4-го кваліфікаційного раунду ЛЧ, ризикуючи не відібратись у турнір. Потенційними суперниками "Шахтаря" у цьому раунді стануть: "Ференцварош", "Янг Бойз", "Карабах", "Галатасарай", "Слован" (Братислава).

Таким чином, більшість українців, схоже, вболіватимуть у фіналі Ліги чемпіонів за "Реал". Не варто забувати, що за цей клуб виступає українець Андрій Лунін, щоправда, у вирішальній грі сезону воротар опиниться на лаві запасних через хворобу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Боруссія" Д — "Реал" у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Шахтар" достроково став чемпіоном України, перемігши у "золотому" матчі київське "Динамо".