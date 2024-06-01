"Реал" розбив "Боруссію" Д на "Вемблі": відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів

Мадридці вп’ятнадцяте виграли головний єврокубок

У суботу, 1 червня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарній арені "Вемблі" відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Д — "Реал". Таким чином, єврокубковий сезон було офіційно завершено.

Зустріч завершилася перемогою "Реала" з рахунком 2:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Попри прогноз букмекерів, у першій половині дортмундці були набагато ближчими до взяття воріт, ніж мадридці. Карім Адеємі не реалізував фактично два виходи віч-на-віч, а Ніколас Фюллькруг влучив у штангу. Додамо, що у воротах Вершкових успішно діяв Тібо Куртуа, який вийшов у старті замість українця Андрія Луніна.

У другому таймі Вершкові вирівняли ситуацію на полі та навіть вийшли вперед. Після подачі з кутового відзначився Дані Карвахаль. Ще через кілька хвилин захист німців не витримав тиску, що призвело до гола у виконанні Вінісіуса.

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) – "Реал" (Мадрид, Іспанія) – 0:2

Голи: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83

Попередження: Шлоттербек, 40, Забітцер, 43, Хуммельс, 79 – Вінісіус, 35

"Боруссія" Д: Кобель — Рієрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан (Мален, 79), Брандт, Забітцер — Санчо, Фюллькруг, Адеємі (Ройс, 72)

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Камавінга, Вальверде, Кроос (Модрич, 85) — Беллінгем (Хоселу, 85) — Родріго (Мілітао, 90), Вінісіус (Васкес, 90+4)

Статистика матчу Боруссія Д - Реал

Повний відеоогляд матчу "Боруссія" Д — "Реал":

Таким чином, "Реал" зіграє у битві за Суперкубок Європи з переможцем Ліги Європи — "Аталантою". До речі, у Лізі конференцій переміг "Олімпіакос".

Нагадаємо, і "Реал", і "Боруссія" Д впевнено подолали групову стадію Ліги чемпіонів. Щобільше, дортмундці стали першими в "групі смерті", випередивши ПСЖ, "Мілан" та "Ньюкасл". Вершкові набрали максимум очок у протистоянні з "Наполі", "Брагою" та "Уніоном" (Берлін).

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" обіграв німецький РБ Лейпциг, в 1/4 фіналу сенсаційно пройшов англійський "Манчестер Сіті", а в 1/2 фіналу Королівський клуб вибив німецьку "Баварію".

"Боруссія" Д у плей-офф ЛЧ пройшла нідерландський ПСВ, іспанський "Атлетіко" та французький "Парі Сен-Жермен".