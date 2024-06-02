Головний тренер "Реала" хоче вирушити на природу

Син Карло Анчелотті Давіде розповів, що робитиме його батько після перемоги у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні "Реал" Анчелотті обіграв "Боруссію" Дортмунд у вирішальній грі з рахунком 2:0.

Відповідний коментар Давіде, який є асистентом Карло в таборі Вершкових, наводить as.com. За словами Анчелотті-молодшого, його батько дуже втомився і хоче відпочити.

"Карло приймає рішення, але можна сказати, що ми (тренери та футболісти – Ред.) вже дістали його

Він більше не може цього терпіти, він хоче у відпустку, думаю, поїде до Монтани пасти корів, і ця людина на це заслуговує”, – сказав Давіде.

Нагадаємо, український воротар Вершкових Андрій Лунін став дворазовим володарем Ліги чемпіонів, проте цього сезону його роль у завоюванні титулу була ключовою. Крім того, Андрій випередив Андрія Шевченка за кількістю перемог у ЛЧ. Під час фінального матчу у трансляцію потрапив момент, як Лунін вшанував Тоні Крооса, який провів свій останній поєдинок на клубному рівні.

Раніше повідомлялося, що Жозе Моурінью намагався переманити головну зірку "Реала" у "Фенербахче".