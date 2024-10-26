Не тільки ядеркою лякають: під Москвою виявили секретну лабораторію РФ (фото)

Там працюють не тільки з вірусом Еболи

Об'єми будівництва нових об'єктів на території секретної лабораторії в РФ протягом двох років значно зросли. Деякі новобудови схожі на біолабораторії, де працюють з небезпечними вірусами, бактеріями тощо.

Як зазначає The Washington Post, про це свідчать супутникові знімки військового містечка Сергіїв Посад-6 під Москвою.

Кореспонденти, аналізуючи кадри Google Earth, MAXAR і Planet Lab, помітили, що за два роки відбулись значні зміни під час реконструкції старої лабораторії часів СРСР. А також почалось будівництво десятків нових будівель.

Тобто з початку повномасштабного вторгнення РФ розбудовує об'єкт із високим рівнем біологічної безпеки. На супутникових знімках видно десятки вентиляційних установок на даху, ознаки підземної інфраструктури, розділене планування, що зазвичай властиве лабораторіям, і дещо подібне до електростанції.

До того ж нещодавно російські офіційні особи публічно підтвердили, що вчені використовуватимуть лабораторії для вивчення смертоносних мікробів, таких як вірус Ебола.

"Росіяни пояснюють це прагненням зміцнити захист країни від біотероризму та майбутніх пандемій. У США лабораторії, які працюють з вірусом Ебола, мають "рівень біологічної безпеки 4" (BSL-4) і обладнуються для роботи з найбільш смертоносними та невиліковними патогенами", — пише WP.

Водночас український генерал армії, екскерівник служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав в ефірі 24 Каналу, що інформація про біолабораторії в РФ періодично з'являлась у мережі і раніше, а зараз світ отримав підтвердження.

"Росія і не припиняла розробку ядерної, хімічної та біологічної зброї. Вони називають це "тріада глобальної війни". Спочатку це була тріада стримування, а тепер і тріада терору", — зазначив генерал.

За словами генерала, у Сергієвому Посаді-6 росіяни зберігають і виготовляють біологічну зброю. Вона може викликати в людей смертельні, невиліковні та дуже заразні хвороби. Тобто по суті РФ може "розпилити" епідемію чи навіть пандемію, а це подекуди небезпечніше за ядерні боєголовки.

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