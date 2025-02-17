"Гаррі Поттер" по-харківськи: комунальники насмішили мережу своєю схожістю з героями фільму (відео)

Працівники Харкова викликали сміх у користувачів мережі

У суботу, 15 лютого, до Харкова наскочив справжній зимовий циклон, який приніс з собою сніг. Міські комунальники вийшли на вулиці, аби розчистити доріжки для пішоходів і неочікувано стали героями мемів в соціальних мережах.

Відео, що розлетілося мережею, опублікував Instagram-акаунт "Place Kharkiv". На ньому видно, як бригада комунальників у синхронному темпі переходить дорогу. Витриманий ритм рухів та злагодженість команди викликали в користувачів асоціації з квідичем – магічним видом спорту з серії книг і фільмів про Гаррі Поттера.

Ще більше атмосферності відео додав його автор, наклавши культову композицію Nimbus 2000 – мелодію, знайому кожному фанату саги про юного чарівника.

У коментарях харків'яни з гумором відзначили "магічну" роботу комунальних служб і вкотре нагадали, що Харків традиційно вважають найчистішим містом країни – завдяки ось таким невтомним трудівникам.

"Про чистоту Харкова світом ходять легенди. Це все завдяки вам", – дописали користувачі мережі.

"Найкращі! Ви опора цього кращого міста в світі"

"Найкраща команда в світі!!! Низький уклін і подяка за вашу важку працю!!!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що через ожеледицю та сніг у багатьох регіонах країни сталися аварії.