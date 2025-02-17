"Гарри Поттер" по-харьковски: коммунальщики насмешили сеть своим сходством с героями фильма (видео)

Сотрудники Харькова вызвали смех у пользователей сети

В субботу, 15 февраля, в Харьков наскочил настоящий зимний циклон, принесший с собой снег. Городские коммунальщики вышли на улицы, чтобы расчистить дорожки для пешеходов и неожиданно стали героями мемов в социальных сетях.

Разлетевшееся сетью видео опубликовал Instagram-аккаунт "Place Kharkiv". На нем видно, как бригада коммунальщиков в синхронном темпе переходит дорогу. Выдержанный ритм движений и слаженность команды вызвали у пользователей ассоциации с квиддичем – магическим видом спорта из серии книг и фильмов о Гарри Поттере.

Еще больше атмосферности видео добавил его автор, наложив культовую композицию Nimbus 2000 – мелодию, знакомую каждому фанату саги о юном волшебнике.

В комментариях харьковчане с юмором отметили "магическую" работу коммунальных служб и в очередной раз напомнили, что Харьков традиционно считают самым чистым городом страны – благодаря таким неутомимым труженикам.

"О чистоте Харькова по миру ходят легенды. Это все благодаря вам", – дописали пользователи сети.

"Лучшие! Вы опора этого лучшего города в мире"

"Лучшая команда в мире!!! Низкий поклон и благодарность за ваш тяжелый труд!!!"

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что из-за гололеда и снега во многих регионах страны произошли аварии.