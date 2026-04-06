Випаде сніг? У Харкові очікується різке похолодання посеред квітня
На Україну насуваються холодні повітряні маси з півночі Європи
До Харкова йде похолодання. Воно буде нетривалим, але відчутним – стовпчики термометрів можуть наблизитись до 0 градусів.
Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, згідно з даними фахівців сайту Meteo.ua, у Харкові протягом цього тижня (6-12 квітня) очікується прохолодна погода. У цей період температура повітря може досягати рівня +1+5 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу з дощем.
Такої думки дотримуються і синоптики сервісу Meteofor. Вони прогнозують, що з 6 по 12 квітня стовпчики термометрів можуть бути на рівні +2+12 градусів. Можливі дощі.
Похолодання у квітні через циклони
Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав про те, що у другій декаді квітня очікується зміна погодних умов – на Україну насунуться холодні повітряні маси з півночі Європи. Це призведе до зниження температури: вночі вона опускатиметься до близько 0 градусів, вдень становитиме +8…+13 °C, дещо тепліше буде на півдні та південному сході. Похолодання триватиме кілька днів, після чого в третій декаді квітня повернеться комфортна весняна погода. У цей період можливі короткочасні дощі з грозами та поривчастим вітром.
