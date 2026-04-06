Выпадет снег? В Харькове ожидается резкое похолодание посреди апреля
На Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы
В Харьков идет похолодание. Оно будет непродолжительным, но ощутимым — столбики термометров могут приблизиться к 0 градусов.
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, согласно данным специалистов сайта Meteo.ua, в Харькове на протяжении этой недели (6-12 апреля) ожидается прохладная погода. В этот период температура воздуха может доходить до уровня +1+5 градусов. В некоторые дни возможны даже осадки в виде снега с дождем.
Схожего мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteofor. Они прогнозируют, что с 6 по 12 апреля столбики термометров могут находиться на уровне +2+12 градусов. Возможны дожди.
Похолодание в апреле из-за циклонов
Ранее синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" предупреждал о том, что во второй декаде апреля ожидается изменение погодных условий — на Украину надвигаются холодные воздушные массы с севера Европы. Это приведет к понижению температуры: ночью она будет опускаться до около 0 градусов, днем будет +8…+13 °C, несколько теплее будет на юге и юго-востоке. Похолодание будет продолжаться несколько дней, после чего в третьей декаде апреля вернется комфортная весенняя погода. В этот период возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.
Напомним, ранее мы писали о том, что на смену апрельскому теплу и солнечной погоде в Украину придут серьезные заморозки.