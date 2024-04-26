НБУ ухудшил прогноз по росту экономики в этом году. Чем это грозит?

По мнению экспертов не все так плохо

В четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины вновь снизил учетную ставку – с 14,5% до 13,5%, и представил новые показатели макроэкономического прогноза на 2024-й год. Согласно ему, рост ВВП в стране может оказаться ниже прогнозируемого ранее.

Означает ли это ухудшение жизни украинцев и что это значит для страны. "Телеграф" разобрался в этом вопросе, и привлек к этому экспертов.

Плюсы и минусы

На своем сайте НБУ разместил основные ожидаемые в 2024-м году показатели макроэкономического развития Украины в этом году. Согласно этим данным, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры весной, блокирования границы, конфликта на Ближнем Востоке с риском роста цен на нефть и другим факторам, рост ВВП может составить 3% а не ожидаемые ранее 3,6%.

Другим негативным прогнозом станет ожидаемый рост отрицательного баланса в торговле, при котором Украина потратит на 20,2 млрд дол. больше чем выручит (ранее прогноз был 16,9 млрд дол.)

К положительным показателям в своем прогнозе НБУ отнесли рост международных резервов до 43,4 млрд дол. (ранее ожидалось 40,4 млрд) и снижение инфляции с ожидавшихся 8,6% до 8,2%.

Макроэкономический прогноз НБУ

Ситуация будет лучше несмотря на замедление роста экономики

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, НБУ видит, что ситуация развивается лучше — инфляция ниже предыдущих прогнозов, решился вопрос с финансированием от США. Реакцией на эту ситуацию стало снижение учетной ставки на 1%, тогда как высокая ставка должна была бы сдерживать рост цен. В то же время он не считает, что это сильно повлияет на что-то, так как кредитование вряд ли будет расти.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, позитивное решение о макрофинансовой помощи со стороны США избавило Украину от главной опасности – дефицита бюджета и эмиссии гривны.

"Денег в бюджете достаточно чтобы обойтись без выпуска необеспеченной гривны, а значит, будет низкая инфляция. Украинцы смогут заметить, что цены в этом году вырастут не так сильно, как в 2023-м, я думаю это будет около 4-5%. Рост минимальной зарплаты приведет к увеличению средней зарплаты, как минимум до 500 долларов США, то есть население на себе ощутит некоторое улучшение жизни", — считает эксперт.

Риски – девальвация гривны

В то же время Даниил Монин считает, что в условиях в целом позитивного прогноза, в НБУ могут снизить ее курс по отношению к доллару. С одной стороны — это даст позитивный эффект для бюджета, с другой – негативно ударит по населению.

"Если курс доллара к гривне вырастет, экспортеры смогут выручить за свои товары больше нацвалюты, а значит, заплатят больше налогов в казну. Импортеры же при ввозе товаров в Украину заплатят в пересчете на гривну больше пошлин, акциза и НДС", — говорит "Телеграфу" о преимуществах возможной девальвации эксперт.

В то же время для украинцев-покупателей импортных товаров их цена вырастет, что скажется на населении в худшую сторону. Кроме того, во второй половине года инфляция может ускориться, так в 2023-м году урожай овощей и фруктов не смогли вывезти, что привело к его продаже на внутреннем рынке, и снизило цены. В этом году, считает эксперт, такого может не повториться и цены вырастут сильнее.

"Если говорить о возможной девальвации гривны по инициативе НБУ, теоретически это могут сделать до 41 гривны, а затем следить за тем, чтобы инфляция не росла больше 8,5%, или даже 9,5% в годовом выражении", — резюмирует Даниил Монин.

Тем временем уже в ближайшее время в Украине могут упасть цены на ряд импортных товаров. Это может произойти из-за расследований Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономики.