Це вже кінець? Поляки розблокували останній пункт пропуску на кордоні з Україною (карта)

На цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається

У понеділок, 29 квітня, польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне – Рава-Руська". Таким чином всі пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі розблоковано.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ. Там зазначили, що оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Водночас, за наявною інформацією, через "Раву-Руську" на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Цей вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

У Держприкордонслужбі зазначають, що на цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається. На виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Водіїв та перевізників традиційно просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що польські фермери розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" відновлено.