США зацікавлені в добудові енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, в тому числі щоб збільшити поставки свого палива — депутат

Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб Україна завершила добудову енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС, в тому числі для збільшення обсягів постачання ядерного палива. Таку думку висловив народний депутат Сергій Нагорняк.

"Американці все-таки зацікавлені в добудові 3-го і 4-го енергоблоків, тому що це дасть можливість збільшити об’єми палива, яке ми будемо купувати в них", — зазначив нардеп, маючи на увазі паливо компанії Westinghouse.

Крім того, США зацікавлені в будівництві ще двох додаткових блоків Хмельницької АЕС — пʼятого і шостого — за американськими технологіями.

Нагадаємо, під час візиту в Київ спеціальна представниця США Пенні Пріцкер заявила, що будівництво додаткових блоків АЕС — оптимальне рішення для розв'язання проблеми дефіциту потужності.

Раніше уряд України схвалив проєкт добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які готові на 75% та 25% відповідно.