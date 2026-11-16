Бабусин затишок – новий люкс: цей забутий декор повернувся в моду

Дизайнери радять поєднувати ручну роботу з деревом, каменем і сучасними меблями

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Вишиті подушки, мереживні серветки та текстиль з оборками повернулися в моду. В осінніх інтер’єрах знову цінують речі з помітними стібками, фактурою та особистою історією.

Vogue називає народні мотиви й традиційні ремесла серед осінніх тенденцій для дому, у які варто інвестувати. Серед рекомендацій — не тільки антикваріат.

Люксові рекомендації Vogue для дому

Справжній раритет вельми недешевий. Серед рекомендацій Vogue – прямокутна подушка з французькою вовняною вишивкою XIX століття доби Наполеона III та французький жакард. Її ціна становить £645 – понад 38,8 тисячі грн. Та не обов'язково викладати аж такі суми.

Подушка By Walid поєднує історичний текстиль із виразними декоративними швами

Серед рекомендацій Vogue є й простіші варіанти, схожі на ті, які можна знайти в будинках бабусь. Наприклад, квітковий чохол на подушку West Elm із колекції Емми Чемберлен за близько 3 тисячі грн. Невеликі вишиті букети з рожевими, червоними, білими та блакитними квітами нагадують старомодні подушки.

Квіткові чохли West Elm додають вишиті акценти в сучасний інтер’єр

Чому не обов’язково купувати нове

Один із напрямів, на який звертає увагу Vogue, – сучасний фолк. Люди хочуть предмети, в яких відчувається рука майстра.

Для такого оновлення не обов’язково купувати все заново. Дизайнерка інтер’єрів Нікола Гардінг радить ремонтувати речі, що зносилися від щоденного використання: наприклад, закривати пошкоджені місця на кріслах або килимах вінтажною тканиною.

Оборки – ще один спосіб додати затишку

Щоб зробити простір комфортніше, Vogue рекомендує постільну білизну з оборками, ажурне шитво, серветки та скатертини з мереживом і вишивкою.

Головний принцип поєднання – баланс. Рекомендують доповнювати такий текстиль деревом, каменем або зістареною латунню.

Як повідомляв "Телеграф", важливо мати міру. Наприклад, вінтажні кришталеві вази й цукерниці поєднують із сучасним посудом, обираючи окремі виразні речі замість цілого сервізу. Квіткові шпалери також повертаються в сучасні інтер’єри: дизайнери пропонують великі бутони, вінтажні рослини та візерунки, схожі на старовинний розпис.