Поспішайте, поки не пізно: в "АТБ" популярний продукт подешевшав майже на 100 грн

Покупці можуть неабияк заощадити

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У супермаркетах "АТБ" регулярно з'являються акційні пропозиції, які дозволяють купувати звичні продукти за помітно нижчими цінами. Однак термін їхньої дії добігає кінця вже найближчими днями.

Серед товарів, на які варто звернути увагу під час наступного походу до магазину, є сардельки "Глобино Ситий Пан". Детальніше про це написав "Телеграф".

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Йдеться про сардельки першого сорту в натуральній оболонці, які продаються в газовому пакуванні. Їхня звичайна вартість становила 332,35 грн, проте зараз цінник знизили до 235,89 грн. Таким чином, різниця становить 96,46 грн, тобто покупці можуть заощадити майже 100 грн на одній упаковці.

Сардельки "Глобино Ситий Пан" подешевшали на 96,46 грн за упаковку

Раніше "Телеграф" розповідав про інші вигідні пропозиції в "АТБ": покупцям пропонують червону ікру зі знижкою 250 гривень, а крабові палички можна придбати майже за половину звичайної вартості. Акційні ціни дозволяють суттєво заощадити на покупках у рибному відділі.