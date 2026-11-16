Щури влаштували "бенкет" у курнику? Ось що господарям потрібно негайно прибрати

Гризунів приваблює їжа, а самих різких запахів для боротьби з ними недостатньо

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Утримання курей потребує не лише догляду за птицею, а й захисту курника від мишей та щурів. Гризунів приваблюють залишки корму й тепло в приміщенні.

Університет штату Юта рекомендує захищені від гризунів контейнери: дерево вони прогризають легше за пластик, а пластик – легше за метал. Для запасу підійде міцний металевий бак або відро без отворів, із кришкою, що щільно прилягає по всьому краю.

Уранці повертайте годівниці на місце, щоб птиця мала доступ до їжі протягом дня. Прибирайте їх після того, як кури завершили вечірнє годування й сіли на сідала: у темряві вони сплять і не їдять. Переносну годівницю на ніч ставте туди, куди щури не дістануться.

Металевий бак із щільною кришкою захищає запас корму від гризунів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Програма боротьби зі шкідниками Каліфорнійського університету радить щовечора збирати просипане зерно та не залишати яйця в курнику до ранку – вони теж слугують їжею для гризунів. Підмітайте під годівницями й біля місця зберігання запасів: закрита ємність не допоможе, якщо навколо неї лежить корм.

Одночасно закрийте щілини та отвори міцними матеріалами, зокрема металевими латками або дрібною металевою сіткою. Двері й люки мають щільно зачинятися. Звичайна сітка для курей із великими вічками пропускає дрібних гризунів.

Щовечора прибирайте зерно, а отвори в курнику закривайте металевими латками Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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