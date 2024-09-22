Частина українських заправок можуть закритися: що сталося

Деякі АЗС можуть не потягнути навантаження

Асоціація паливно-енергетичного бізнесу попереджає про небезпеку для малого та середнього бізнесу, що працює у паливній сфері. Проблема може виникнути після ухвалення законопроєкту 11416-д.

Про це повідомила народний депутат "Євросолідарності" Ніна Южаніна у своєму telegram-каналі. За її словами, підвищення податків призведе до незворотних змін на ринку.

"Значна частина малих мереж АЗС може закритися, особливо в невеликих містах та селах, де їхня діяльність критично важлива для забезпечення життєдіяльності громад та регіональних економік", — сказала вона.

За її словами, Асоціація паливно-енергетичного бізнесу також попереджає про те, що деякі нововведення, на кшталт авансового внеску на прибуток, можуть спричинити масове закриття підприємств.

Южаніна додала, що Асоціація просить знайти рішення, які дозволять малому та середньому бізнесу продовжити роботу, забезпечивши ефективне наповнення бюджету.

Як відомо, згаданий законопроєкт передбачає обов’язкову сплату авансових внесків із податку на прибуток за кожне місце реалізації палива. Внески розділені залежно від типу палива, що продається, та інших факторів, на кшталт реалізації на цих точках алкоголю і сигарет. Для районів з низькою рентабельністю та обмеженим ринком не виключено, що доходи не зможуть перекрити податкові витрати, через що існування таких АЗС може опинитися під загрозою.

При цьому для деяких громад ці АЗС залишаються єдиним способом отримати пальне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально розповідав, що змінить законопроєкт 11416-д, якщо його все ж таки ухвалять.