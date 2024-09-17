Ціни на автогаз в Україні злетять до неба? Озвучено неприємний прогноз

У вересні АЗС продаватимуть автогаз за ціною 33-35 грн за літр

В Україні до кінця 2024 року ціна автогазу зросте на третину. Вона скоріш за все перевищить позначку 40 грн за літр.

Такий прогноз зробив експерт аналітичного агентства "НафтоРинок" Олександр Сіренко. За його словами, через підвищення акцизів на пальне, вже у вересні АЗС продаватимуть автогаз за ціною 33-35 грн за літр.

Але потім, вважає експерт, у жовтні ціна зросте ще. Але вже через інші фактори. Збільшуватимуться ціни на кордоні через набуття чинності санкцій на пропан-бутан з країни-агресора.

Цін на бензин та дизельне паливо теж підвищяться. Але зростання буде незначним. Окрім того, є ще одне припущення. Аналітики вважають, що в Україні, навіть незважаючи на підвищення акцизів на пальне, можуть знизитися ціни на бензин та ДП. Це може статися через зниження цін на нафту у світі.

Виходить, що ті, хто раніше заощаджував, експлуатуючі автомобіль на ГБО, тепер вигоди не матиме, кажуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Справа в тому, що автомобілі з ГБО витрачають на 20-30% більше пального, ніж бензинові машини.

В Україні зараз автогаз у середньому коштує 31,01 грн за літр. Найдорожче автогаз коштує у Донецькій та Чернігівській областях – у середньому 31,49 грн за літр. Найдешевше – у Вінницькій та Закарпатській областях (30,63 та 30,76 грн за один літр відповідно).

Нагадаємо, в Україні з вересня підвищили паливо акцизи. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо — з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз - з 52 до 148 євро.

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

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