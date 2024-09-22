Часть украинских заправок могут закрыться: что случилось

Некоторые АЗС могут не потянуть нагрузку

Ассоциация топливно-энергетического бизнеса предупреждает об опасности для малого и среднего бизнеса, который работает в топливной сфере. Проблема может возникнуть после принятия законопроекта 11416-д.

Об этом сообщила народный депутат "Евросолидарности" Нина Южанина в своем telegram-канале. По ее словам, повышение налогов приведет к необратимым изменением на рынке.

"Значительная часть малых сетей АЗС может закрыться, особенно в небольших городах и селах, где их деятельность критически важна для обеспечения жизнедеятельности общин и региональных экономик", — сказала она.

По ее словам, Ассоциация топливно-энергетического бизнеса тоже предупреждает о том, что некоторые нововведения, вроде авансового взноса на прибыль, могут стать причиной массового закрытия предприятий.

Южанина добавила, что Ассоциация просит найти решения, которые позволят малому и среднему бизнесу продолжить работу, обеспечив эффективное наполнение бюджета.

Как известно, упомянутый законопроект предусматривает обязательную уплату авансовых взносов по налогу на прибыль за каждое место реализации топлива. Взносы разделены в зависимости от типа продаваемого топлива и других факторов, вроде реализации на этих точках алкоголя и сигарет. Для районов с низкой рентабельностью и ограниченным рынком не исключено, что доходы не смогут перекрыть налоговые расходы из-за чего существование таких АЗС может оказаться под угрозой.

При том для некоторых общин эти АЗС остаются единственным способом получить горючее.

Напомним, ранее "Телеграф" детально рассказывал, что изменит законопроект 11416-д, если его все же примут.