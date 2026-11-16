Квасити овочі стало простіше: навіщо потрібні спеціальні кришки для банок

Відведення газу та занурення овочів у розсіл мають різні завдання

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Спеціальні кришки для ферментації дають газу, що утворюється під час бродіння, виходити з банки без її відкривання. Для домашнього квашення використовують конструкції з водяним гідрозатвором або клапаном: вони допомагають обмежити надходження повітря всередину.

Як працюють такі пристосування та чим вони відрізняються, розповідає "Телеграф". Вибір залежить від конструкції кришки, сумісності з банкою та догляду, якого потребує механізм.

Навіщо під час квашення відводити газ

Під час молочнокислого бродіння мікроорганізми перетворюють цукри, які містяться в овочах, на кислоти та інші сполуки. У процесі також може виділятися вуглекислий газ. Якщо щільно закрити банку звичайною кришкою, газ накопичуватиметься всередині й підвищуватиме тиск.

Кришка для ферментації створює контрольований вихід для цього газу. Завдяки цьому банку не потрібно регулярно відкривати саме для скидання тиску. Менший контакт із зовнішнім повітрям допомагає підтримувати умови для квашення, проте чистота посуду й правильне приготування залишаються важливими.

Чим гідрозатвор відрізняється від клапана

У водяному гідрозатворі газ проходить через шар води й виходить назовні бульбашками. Вода водночас утворює бар’єр для зворотного руху повітря. Така конструкція потребує уваги до рівня рідини: якщо вода випарується, затвор перестане виконувати свою функцію.

Гідрозатвори на банках із овочами

Інший варіант – кришка із силіконовим клапаном, який відкривається під тиском газу зсередини. Їй не потрібна вода для роботи механізму. Після використання клапан і місце його встановлення слід ретельно очищати від залишків розсолу та овочів відповідно до інструкції виробника.

Силіконова кришка з одностороннім клапаном

Що врахувати перед використанням

Насамперед перевіряють діаметр горловини й тип кріплення: кришка має підходити до конкретної банки та щільно прилягати. Ущільнювач повинен бути цілим, а канал відведення газу – вільним. Банку наповнюють із запасом місця зверху, адже під час активного бродіння розсіл може підніматися й потрапляти в механізм.

Для утримання овочів під розсолом використовують окремий вантаж, зокрема спеціальні скляні обважнювачі для ферментації. Це допомагає зменшити контакт продуктів із повітрям біля поверхні. Кількість солі, температуру та тривалість квашення визначають за перевіреним рецептом для обраних овочів, а догляд за кришкою – за рекомендаціями її виробника.

Як повідомляв "Телеграф", для однієї невеликої порції варення з кульбаби потрібно зібрати щонайменше 300–400 квіток.