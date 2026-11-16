Більше жодних сліз над цибулею: що потрібно зробити з ножем перед нарізанням

Для цього способу підійдуть різні олії, але важливий їхній смак

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Щоб не плакати під час нарізання цибулі, користувачка пропонує попередньо змастити лезо ножа невеликою кількістю олії. Свій лайфхак вона демонструє на червоній цибулі, яку нарізає на кухонній дошці.

Прийом показала користувачка з ніком generationacres.farm в Instagram. Вона бере пляшку олії та кухонний ніж, наливає трохи олії безпосередньо на лезо й розподіляє її по поверхні ножа.

Після цього жінка переходить до нарізання: змащеним ножем ріже цибулю на дошці. Саме підготовка леза перед роботою є головним кроком цього способу – олію вона наносить на ніж, а не на овоч.

Для такого прийому підійде будь-яка олія: авокадо, соняшникова або легка оливкова. Критичної різниці між ними для самого лайфхаку немає. Головне – щоб обрана олія не перебивала смак цибулі, особливо якщо потім її їстимуть сирою.

Як повідомляв "Телеграф", до готової закуски з квашеної капусти можна додати запашну олію та дрібно нарізану цибулю у порадах до закуски.