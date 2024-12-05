Розподілена генерація не замінить атомний блок для підтримки розвитку промисловості, – експерт

Добудова 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції є стратегічно важливим завданням для забезпечення енергетичної незалежності та підтримки промислового розвитку України.

Як зазначив радник голови правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Малахов, об’єкти розподіленої генерації, такі як газопоршневі установки потужністю 5 мегаватів, не здатні забезпечити стабільність і потужність, які дає один атомний блок потужністю 1000 мегаватів.

"Атомні блоки критично необхідні для підтримки великої промисловості, зокрема залізниці та інших ключових секторів економіки. Україна має ресурсну базу – уран, який доцільно використовувати саме в атомній енергетиці. Інші джерела, як вугілля чи газ, мають свої обмеження: вугілля через екологічні вимоги ЄС, а газ через обмеженість його запасів та пріоритетне використання для побутових потреб", – пояснив експерт.

Малахов також підкреслив, що атомна енергія залишається найдешевшим і найекологічнішим видом енергії у порівнянні з вуглецевими джерелами, що є ключовим фактором на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Добудова ХАЕС забезпечить потужну підтримку інфраструктури країни та дозволить створити десятки тисяч робочих місць у процесі реалізації цього проєкту.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) обіцяє підтримку і допомогу Україні в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.