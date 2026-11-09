Починали з розкладного столу в селищі: як народилася "Аврора" та хто її власники

На середину 2026 року компанія налічувала приблизно 1 900 магазинів в Україні та понад 60 у Румунії

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За перший квартал 2026 року товарообіг "Аврори" сягнув 16,1 млрд грн з ПДВ – на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Мережа доступних товарів для дому та щоденного користування працює в Україні й Румунії.

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Про власників і фінансові результати компанії пише Retailers.ua. В основі бізнесу – формат one dollar store, тобто магазинів із товарами за низькою фіксованою ціною.

Кому належить "Аврора"

Мережу заснували підприємці Тарас Панасенко та Лев Жиденко. Панасенко нині обіймає посаду генерального директора, а Жиденко володіє основною часткою бізнесу – понад 50% компанії.

Міноритарні пакети акцій мають Тарас Панасенко та фінансова директорка Леся Клименко. У 2021 році до кола власників приєднався американський інвестиційний фонд Horizon Capital, який долучився до розвитку мережі.

Першу торгову точку майбутньої мережі відкрили в Опішні у 2011 році Джерело: life.liga.net

Як мережа починалася з розкладного столу

Ідея бізнесу виникла в Панасенка після участі в програмі Work and Travel у США. Там він познайомився з форматом one dollar store, а у 2011 році після повернення в Україну разом із Жиденком вирішив реалізувати цю концепцію. Першою стала невелика торгова точка в селищі Опішня на Полтавщині: товари продавали з розкладного столу за 5, 10 або 15 грн.

Перші товари в Опішні продавали за 5, 10 або 15 грн Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після успішного старту підприємці відкрили ще одну точку в сусідній Диканьці. Далі з’явився повноцінний магазин на центральному ринку Полтави під назвою "Веселий кошик". На початку 2012 року компанія змінила назву на "Хватай. Все по 5, 10, 15", а за перший рік роботи мережа зросла до п’яти магазинів.

Згодом бренд отримав назву "Я люблю Аврору". У 2014 році компанія почала продавати франшизу. Ще одним кроком у розширенні стало поглинання мережі "АЯ", яка мала 27 торгових точок.

У 2025 році "Аврора" відкривала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин Джерело: Телеграф

Виторг, прибуток і сплачені податки

За 2024 рік виторг "Аврори" становив 38 млрд грн, а прибуток – 4 млрд грн. З 2021 року бізнес зріс у 6,5 раза. У 2025 році компанія відкривала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин.

За перші три місяці 2026 року мережа сплатила понад 2,5 млрд грн податків. Це на 19,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Компанія називає роботу в легальному полі своєю принциповою позицією.

"Аврора" також входить до Асоціації ритейлерів України, Європейської Бізнес Асоціації та Американської торговельної палати в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", українка знайшла набір ялинки в "Аврора", яку можна виростити за 12 годин.