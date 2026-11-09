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Починали з розкладного столу в селищі: як народилася "Аврора" та хто її власники

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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У 2025 році «Аврора» відкривала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин
У 2025 році «Аврора» відкривала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин

На середину 2026 року компанія налічувала приблизно 1 900 магазинів в Україні та понад 60 у Румунії

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За перший квартал 2026 року товарообіг "Аврори" сягнув 16,1 млрд грн з ПДВ – на 27% більше, ніж за аналогічний період торік. Мережа доступних товарів для дому та щоденного користування працює в Україні й Румунії.

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Про власників і фінансові результати компанії пише Retailers.ua. В основі бізнесу – формат one dollar store, тобто магазинів із товарами за низькою фіксованою ціною.

Кому належить "Аврора"

Мережу заснували підприємці Тарас Панасенко та Лев Жиденко. Панасенко нині обіймає посаду генерального директора, а Жиденко володіє основною часткою бізнесу – понад 50% компанії.

Міноритарні пакети акцій мають Тарас Панасенко та фінансова директорка Леся Клименко. У 2021 році до кола власників приєднався американський інвестиційний фонд Horizon Capital, який долучився до розвитку мережі.

Двоє чоловіків стоять на тлі червоної ілюстрації бібліотеки, один тримає чорний предмет
Першу торгову точку майбутньої мережі відкрили в Опішні у 2011 році Джерело: life.liga.net

Як мережа починалася з розкладного столу

Ідея бізнесу виникла в Панасенка після участі в програмі Work and Travel у США. Там він познайомився з форматом one dollar store, а у 2011 році після повернення в Україну разом із Жиденком вирішив реалізувати цю концепцію. Першою стала невелика торгова точка в селищі Опішня на Полтавщині: товари продавали з розкладного столу за 5, 10 або 15 грн.

Розкладний стіл із побутовими дрібницями на невеликому ринку
Перші товари в Опішні продавали за 5, 10 або 15 грн Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Після успішного старту підприємці відкрили ще одну точку в сусідній Диканьці. Далі з’явився повноцінний магазин на центральному ринку Полтави під назвою "Веселий кошик". На початку 2012 року компанія змінила назву на "Хватай. Все по 5, 10, 15", а за перший рік роботи мережа зросла до п’яти магазинів.

Згодом бренд отримав назву "Я люблю Аврору". У 2014 році компанія почала продавати франшизу. Ще одним кроком у розширенні стало поглинання мережі "АЯ", яка мала 27 торгових точок.

Полиці з товарами в магазині та покупці біля кас на вставленому фото
У 2025 році "Аврора" відкривала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин Джерело: Телеграф

Виторг, прибуток і сплачені податки

За 2024 рік виторг "Аврори" становив 38 млрд грн, а прибуток – 4 млрд грн. З 2021 року бізнес зріс у 6,5 раза. У 2025 році компанія відкривала нову торгову точку в середньому кожні 20 годин.

За перші три місяці 2026 року мережа сплатила понад 2,5 млрд грн податків. Це на 19,4% більше, ніж за відповідний період попереднього року. Компанія називає роботу в легальному полі своєю принциповою позицією.

"Аврора" також входить до Асоціації ритейлерів України, Європейської Бізнес Асоціації та Американської торговельної палати в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", українка знайшла набір ялинки в "Аврора", яку можна виростити за 12 годин.

Теги:
#Аврора #Магазин #Власники