Останні дні шаленої знижки на морозиво в "АТБ": встигніть заощадити майже 100 грн на пачці
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Акція діє з 4 до 10 листопада, а добірка товарів зі знижками оновлюється щотижня
В "АТБ", де помітили солодку акцію, морозиво "Три Ведмеді" зі смаком vanille-yuzu fruit, 450 г, продають за 114,90 грн замість 209,90 грн. Пропозиція входить до листопадової добірки акційних товарів мережі.
Про знижки на морозиво в "АТБ" повідомляє "Телеграф".
Більше чииайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"
На пакованні десерту вказано, що це морозиво зі смаком ванілі та наповнювачем зі смаком юдзу. Акційна ціна стосується одного паковання масою 450 г.
Нові товари в добірці "Економія" з’являються щосереди, повідомляє "АТБ" на своєму сайті. Перелік акційних позицій відрізняється залежно від магазину.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" продають новорічні шоколадки Milka (фото).