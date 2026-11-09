Останні дні шаленої знижки на морозиво в "АТБ": встигніть заощадити майже 100 грн на пачці

Акція діє з 4 до 10 листопада, а добірка товарів зі знижками оновлюється щотижня

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В "АТБ", де помітили солодку акцію, морозиво "Три Ведмеді" зі смаком vanille-yuzu fruit, 450 г, продають за 114,90 грн замість 209,90 грн. Пропозиція входить до листопадової добірки акційних товарів мережі.

Про знижки на морозиво в "АТБ" повідомляє "Телеграф".

Більше чииайте у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити"

На пакованні десерту вказано, що це морозиво зі смаком ванілі та наповнювачем зі смаком юдзу. Акційна ціна стосується одного паковання масою 450 г.

Десерт поєднує смак ванілі та наповнювач зі смаком юдзу

Нові товари в добірці "Економія" з’являються щосереди, повідомляє "АТБ" на своєму сайті. Перелік акційних позицій відрізняється залежно від магазину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" продають новорічні шоколадки Milka (фото).