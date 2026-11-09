Київ паралізувало: де подивитися затори перед роботою
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На мосту Патона вранці три смуги працюватимуть у бік правого берега, увечері – лівого
Із 9 листопада в столиці запровадили резервні схеми руху мостами, але це не рятує — люди стоять у заторах дорогою на роботу, а частина долає мости пішки. Побачити завантажені ділянки можна в Google Maps.
Як переглянути ситуацію на дорогах і спланувати поїздку столицею, розповідає "Телеграф". Зауважимо — окремо переглянути завантаженість доріг в Google Maps наразі не можна, проте навігатори показують затори на обраному шляху.
Як подивитись затори в Google Maps
Відкрийте мобільний застосунок або сайт Google Maps і введіть потрібний маршрут: задайте початкову адресу й пункт призначення. Після прокладання напрямку, дороги отримають кольорове позначення залежно від інтенсивності руху.
Зелений означає вільний рух, жовтий – ускладнений, червоний – затор.
Зауважимо, там де це можливо, сайт пропонує альтернативні варіанти — вони підсвічені не так яскраво, проте затори також можна побачити на карті.
Як переглянути затори при користуванні громадським транспортом
У Google Maps можна окремо вибрати громадський транспорт і порівняти варіанти сполучення. Кольорові позначки на цій карті позначають тип транспорту, а не затори. Тож для реалістичної картини варто переключитись на автомобільний перегляд.
Які правила діють на трьох мостах Києва
Наразі на мосту Патона організують реверсивний рух: із 07:00 до 10:00 три смуги з п’яти працюватимуть у напрямку правого берега, а з 16:00 до 20:00 – лівого.
На Північному мосту вантажівки з обох напрямків скеровуватимуть через Подільський мостовий перехід. Відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а легкових автомобілів і громадського транспорту – з правого на лівий. Через нього на правий берег люди йдуть пішки. Нагадаємо, Північний міст був атакований в ніч проти 7 листопада.
Після атаки 7 листопада рух Північним мостом перекривали в обох напрямках. На мосту були пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.
На Південному мосту вантажний транспорт, який прямує з лівого берега на правий, їхатиме в об’їзд через Дарницький міст. Для легкових автомобілів та громадського транспорту обмежень не запроваджують.
Як повідомляв "Телеграф", столиця вже стикалась з заторами через російські атаки. Уранці 2 листопада екстрені відключення світла спричинили зміни в русі транспорту та масштабні затори в Києві.