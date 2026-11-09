Київ паралізувало: де подивитися затори перед роботою

На мосту Патона вранці три смуги працюватимуть у бік правого берега, увечері – лівого

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Із 9 листопада в столиці запровадили резервні схеми руху мостами, але це не рятує — люди стоять у заторах дорогою на роботу, а частина долає мости пішки. Побачити завантажені ділянки можна в Google Maps.

Як переглянути ситуацію на дорогах і спланувати поїздку столицею, розповідає "Телеграф". Зауважимо — окремо переглянути завантаженість доріг в Google Maps наразі не можна, проте навігатори показують затори на обраному шляху.

Як подивитись затори в Google Maps

Відкрийте мобільний застосунок або сайт Google Maps і введіть потрібний маршрут: задайте початкову адресу й пункт призначення. Після прокладання напрямку, дороги отримають кольорове позначення залежно від інтенсивності руху.

Зелений означає вільний рух, жовтий – ускладнений, червоний – затор.

Для поїздки з Бориспільської до центру карта пропонує два варіанти шляху

Зауважимо, там де це можливо, сайт пропонує альтернативні варіанти — вони підсвічені не так яскраво, проте затори також можна побачити на карті.

Дорога з вулиці Оноре де Бальзака до майдану Незалежності займає понад годину

Як переглянути затори при користуванні громадським транспортом

У Google Maps можна окремо вибрати громадський транспорт і порівняти варіанти сполучення. Кольорові позначки на цій карті позначають тип транспорту, а не затори. Тож для реалістичної картини варто переключитись на автомобільний перегляд.

Час поїздки громадським транспортом залежить від обраного сполучення

Той самий маршрут, але з підсвіченими заторами

Які правила діють на трьох мостах Києва

Наразі на мосту Патона організують реверсивний рух: із 07:00 до 10:00 три смуги з п’яти працюватимуть у напрямку правого берега, а з 16:00 до 20:00 – лівого.

На Північному мосту вантажівки з обох напрямків скеровуватимуть через Подільський мостовий перехід. Відновлять рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а легкових автомобілів і громадського транспорту – з правого на лівий. Через нього на правий берег люди йдуть пішки. Нагадаємо, Північний міст був атакований в ніч проти 7 листопада.

Після атаки 7 листопада рух Північним мостом перекривали в обох напрямках. На мосту були пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

На Південному мосту вантажний транспорт, який прямує з лівого берега на правий, їхатиме в об’їзд через Дарницький міст. Для легкових автомобілів та громадського транспорту обмежень не запроваджують.

Як повідомляв "Телеграф", столиця вже стикалась з заторами через російські атаки. Уранці 2 листопада екстрені відключення світла спричинили зміни в русі транспорту та масштабні затори в Києві.