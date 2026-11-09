"Самотній вовк" з дозволом на зброю: що відомо про покійних краківського стрілка та його сестру

Серед загиблих на Ринковій площі – четверо поляків, громадянин Великої Британії та громадянка Австрії

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24-річний Міхал Оксінський, який у суботу відкрив вогонь по людях у центрі Кракова у Польщі, помер у лікарні в понеділок, 9 листопада. Після перестрілки з поліцією його госпіталізували у критичному стані.

Про смерть нападника з посиланням на малопольську поліцію повідомляє Onet. Малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар уточнив, що чоловік помер о 4:30 ранку після щонайменше трьох операцій. За даними defence24.pl, Оксінський регулярно тренувався зі стрільби у спортивному клубі "Świt" у Стараховіцах. Він відвідував тир щонеділі. Він мав дозвіл на володіння вогнепальною зброєю.

Міхал Оксінський. Фото: fakt.pl Джерело: fakt.pl

Як повідомляє defence24.pl, Оксінський регулярно тренувався зі стрільби у спортивному клубі "Świt" у Стараховіцах. Він відвідував тир щонеділі. Він мав дозвіл на володіння вогнепальною зброєю.

Генпрокурор і міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив що "одинокі вовки", які скоюють такі злочини, "часто є неврівноваженими людьми", і запобігти таким діям дуже важко.

"Я не хочу розголошувати матеріали справи, але в нас є певні докази, які проливають глибше світло на всю цю драму", – сказав Вальдемар Журек про напад у Кракові.

У якому стані поранені

Після нападу постраждали 15 людей. За словами воєводи, стан 14 із них стабільний, зокрема одного з двох поранених поліцейських, які затримували стрільця.

"Стан одного з постраждалих, ідеться про поліцейського, який брав безпосередню участь у затриманні нападника, залишається тяжким. Водночас учора його вивели з коми. Він перебуває під належним доглядом", – сказав малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар.

Краківська площа після стрілянини. Фото: Reuters Джерело: Reuters

Хто такий Міхал Оксінський і як відбувся напад

Оксінський походив з Островця-Свентокшиського, за професією був токарем, пише Newsweek. Він навчався в місцевому Центрі професійної та безперервної освіти. Сусіди описували його як тихого, стриманого, але готового допомогти хлопця.

У суботу невдовзі після 15:00 він заїхав чорним subaru на Ринкову площу з боку вулиці Славковської та почав стріляти у випадкових перехожих і туристів. На ньому були одяг, схожий на військову форму, шолом і бронежилет. Нападник використав автоматичний карабін, схожий на AR-15.

Тікаючи від поліції в напрямку Вавеля, Оксінський продовжував стріляти. На перехресті вулиць Страдомської та Дітля його автомобіль зіткнувся з іншою машиною. Він вийшов із салону, після чого приблизно о 15:20 поліцейські поранили й затримали його.

За словами міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кервінського, усе вказує на те, що нападник діяв сам. Міністр також заявив, що Оксінський мав дуже радикальні погляди та захоплювався ультраправими ідеологіями. У його родинному помешканні знайшли сім одиниць зброї; слідчі перевіряють, чи використав він батьківський арсенал.

Хто загинув і ким була сестра стрільця

У Кракові Оксінський убив шістьох людей: трьох польок віком 47, 53 і 61 рік, 50-річного поляка, 32-річного британця та 51-річну австрійку. Серед поранених є громадяни Польщі, Великої Британії, Німеччини, Португалії, Австрії та Росії. Одна з постраждалих – 74-річна португалка, яка приїхала до Кракова провідати онуку.

Увечері суботи в родинній квартирі нападника в Островці-Свентокшиському поліція виявила тіла його 53-річного батька, 52-річної матері та 21-річної сестри. На тілах попередньо зафіксували вогнепальні поранення.

Магдалена Оксіньська. Фото: bwaostrowiec

За висновками прокуратури, зібрані докази вказують, що обидва злочини скоїв один нападник. Провадження охоплює дев’ять убивств і злочин терористичного характеру.

Поліція біля будинку Оксінського, де він вбив свою родину. Фото: Reuters Джерело: Reuters

Молодша сестра стрільця, Магдалена Оксінська, навчалася живопису в Академії мистецтв у Кракові, повідомляє TVN24. У 2024 році її роботи показували на виставці "ACNE VULGARIS" у Бюро художніх виставок рідного міста. Ректор академії повідомив спільноті про її загибель, а також про поранення однієї з працівниць закладу під час нападу.

"Ніщо вже не буде таким, як раніше. Делікатну тканину нашої академічної спільноти болісно поранено. Лише разом ми зможемо одужати", – наголосив ректор краківської Академії мистецтв, професор Анджей Беднарчик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що однокласниця Міхала Оксінського розповіла про його дивну поведінку під час навчання. За її словами, він малював шибеників, зображував збройний напад на школу і говорив, що хотів би стати терористом.