Злодії розкривають їх на раз-два: який замок найгірший для будинку
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Дешеві моделі часто мають лише чотири або п’ять штифтів і недостатньо точний механізм
Простий недорогий навісний замок – один із найслабших варіантів для захисту будинку від відкриття відмичками. Його вразливість пов’язана з нескладною внутрішньою будовою.
Lockpickmall називає прості навісні замки одними з найлегших для відкриття без оригінального ключа. Основні причини – невелика кількість штифтів та низька точність виготовлення багатьох дешевих моделей.
Чому прості навісні замки легше відкрити
У базових навісних замках часто встановлюють лише чотири або п’ять штифтів. У складніших механізмах їх буває вісім і більше: що менше таких елементів, то простіша робота з ними під час відкриття відмичками.
Друга слабкість – виробничі допуски. У багатьох недорогих замках механізм допускає невеликі відхилення у положенні штифтів і все одно відкривається. Через це для розблокування не потрібне настільки точне їх вирівнювання, як у якісніше виготовленому механізмі.
"Родич" навісного замка, який часто зустрічається в квартирах
Циліндрові штифтові, або "англійські", замки та більшість класичних навісних замків мають однаковий принцип секретності. Зовні вони різні: один встановлюють у двері, інший є окремим пристроєм із дужкою. Проте всередині обох працює штифтовий механізм за принципом Лінуса Єйла.
Його основа – обертовий сердечник і підпружинені латунні штифти різної довжини. Поки штифти перетинають цю межу, вони блокують поворот сердечника.
Правильний ключ піднімає штифти так, щоб місця поділу їхніх пар опинилися точно на лінії зрізу. Тоді сердечник повертається.
І для навісного, і для циліндрового штифтового замка використовують плаский "англійський" ключ із зубцями на одному боці: глибина його вирізів відповідає довжині штифтів усередині замка.
Як повідомляв "Телеграф", у холодну й вологу погоду замки на дверях, воротах і сараях можуть заїдати. Рідкі олії та універсальні спреї, зокрема WD-40, здатні погіршити їхню роботу взимку.