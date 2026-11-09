Злодії розкривають їх на раз-два: який замок найгірший для будинку

Дешеві моделі часто мають лише чотири або п’ять штифтів і недостатньо точний механізм

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Простий недорогий навісний замок – один із найслабших варіантів для захисту будинку від відкриття відмичками. Його вразливість пов’язана з нескладною внутрішньою будовою.

Lockpickmall називає прості навісні замки одними з найлегших для відкриття без оригінального ключа. Основні причини – невелика кількість штифтів та низька точність виготовлення багатьох дешевих моделей.

Чому прості навісні замки легше відкрити

У базових навісних замках часто встановлюють лише чотири або п’ять штифтів. У складніших механізмах їх буває вісім і більше: що менше таких елементів, то простіша робота з ними під час відкриття відмичками.

У базових навісних замках часто встановлюють лише чотири або п’ять штифтів

Друга слабкість – виробничі допуски. У багатьох недорогих замках механізм допускає невеликі відхилення у положенні штифтів і все одно відкривається. Через це для розблокування не потрібне настільки точне їх вирівнювання, як у якісніше виготовленому механізмі.

"Родич" навісного замка, який часто зустрічається в квартирах

Циліндрові штифтові, або "англійські", замки та більшість класичних навісних замків мають однаковий принцип секретності. Зовні вони різні: один встановлюють у двері, інший є окремим пристроєм із дужкою. Проте всередині обох працює штифтовий механізм за принципом Лінуса Єйла.

Його основа – обертовий сердечник і підпружинені латунні штифти різної довжини. Поки штифти перетинають цю межу, вони блокують поворот сердечника.

Правильний ключ вирівнює пари штифтів на лінії зрізу й звільняє сердечник для повороту Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Правильний ключ піднімає штифти так, щоб місця поділу їхніх пар опинилися точно на лінії зрізу. Тоді сердечник повертається.

І для навісного, і для циліндрового штифтового замка використовують плаский "англійський" ключ із зубцями на одному боці: глибина його вирізів відповідає довжині штифтів усередині замка.

Як повідомляв "Телеграф", у холодну й вологу погоду замки на дверях, воротах і сараях можуть заїдати. Рідкі олії та універсальні спреї, зокрема WD-40, здатні погіршити їхню роботу взимку.