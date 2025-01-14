Мінімальний рівень локалізації в публічних закупівлях підвищився до 25% — Кисилевський

Дія локалізації може бути розширена на низку нових категорій товарів

З січня 2025 року мінімальний рівень локалізації при публічних закупівлях продукції машинобудування в України підвищився з 20 до 25%. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Вимоги локалізації розповсюджуються на громадський транспорт, комунальну на спеціальну техніку, залізничний транспорт та енергетичне обладнання. Коли їх закуповують державні установи та компанії, а також громади, не менше чверті у цій техніці має припадати на українську складову. Це дає робочі місця для українців у складних умовах війни і залишає податки в Україні", — відзначив нардеп.

Дмитро Кисилевський також повідомив, що рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі залишається високим — близько 40%. У Європейському Союзі цей показник становить близько 5%.

"Важливо, щоб, оцінюючи частку українських і іноземних товарів в публічних закупівлях, ми керувались не математичним моделюванням, а об’єктивними даними. Наразі система публічних закупівель і чиновники, які відповідають за публічні закупівлі, не здатні надати об’єктивні дані, скільки коштів платників податків витрачається на українські товари, а скільки на імпорт, — підкреслив нардеп. — Ще одна проблема, вирішення якої очікується у 2025 році від уряду, — шахраї в державному реєстрі локалізації. Окремі імпортери систематично брешуть, що вони є українськими виробниками, вносять фіктивні дані у реєстр і на цій підставі незаконно беруть участь у публічних тендерах".

Крім того, Дмитро Кисилевський повідомив, що наразі на фінальній стадії перебувають консультації щодо розширення дії локалізації на ряд нових категорій товарів.

Закон України № 1977-IX, який вносить зміни до Закону України "Про публічні закупівлі" в частині вимог до ступеня локалізації виробництва, набрав чинності 14 липня 2022 року. Вимога локалізації не поширюється на товари походженням з країн — підписантів угоди GPA, зокрема ЄС, США та ряд інших.

Законодавство про локалізацію є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", проголошеної президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року.