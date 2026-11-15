"Персональна знижка" не гарантує найнижчу ціну: як не переплатити через застосунок "АТБ"

Покупець розповів про розбіжність цін

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В застосунку мережі супермаркетів "АТБ" персональну ціну на товар варто порівнювати з цінником у торговому залі. Адже може статись так, що пропозиція в телефоні виявиться дорожчою.

Про цей випадок розповів користувач c10ned у соцмережі X. За його словами, він помітив різницю ще до оплати й звернувся із запитанням до працівників магазину.

"Персональна знижка" була вищою за ціну в залі, я звернув на це увагу і спитав, мені прямо сказали на касі – так, якщо я просканую застосунок, то куплю дорожче", – написав він.

Ціна зі знижкою виявилась вищою, ніж на полицях супермаркету

З якою ціною порівнювати персональну пропозицію

Позначка "персональна" сама собою не означає найнижчу доступну ціну. Для покупця важлива кінцева сума за конкретний товар: саме її потрібно зіставляти з вартістю на полиці. Відсоток знижки показує різницю з ціною, від якої його розрахували, але не замінює такого порівняння.

Порівнювати потрібно однакові товари: тієї самої марки, різновиду, ваги чи об’єму. Схожі упаковки можуть мати різне фасування, тому нижча сума за упаковку не завжди означає дешевший товар. Якщо об’єм відрізняється, порівняння ціни за кілограм або літр допомагає оцінити вигоду.

Для різного фасування вигоду допомагає оцінити ціна за кілограм або літр Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що подивитися перед скануванням і оплатою

В умовах пропозиції варто звернути увагу на строк дії, кількість товару та вимоги для отримання зазначеної ціни, якщо вони наведені. Це допоможе зрозуміти, яку саме покупку охоплює пропозиція. Випадок, описаний c10ned, стосується іншої важливої перевірки – яка сума діятиме після сканування застосунку.

Якщо ціна в телефоні вища за цінник у залі, до оплати доцільно запитати на касі, скільки коштуватиме товар із застосуванням персональної пропозиції та без неї. Орієнтиром для вибору має бути менша кінцева сума, а не сама назва знижки.

Під час розрахунку також варто звірити вартість товару на касі з очікуваною, а після оплати – переглянути відповідний рядок у чеку. Якщо суми відрізняються, цінник і пропозиція в застосунку дадуть змогу предметно пояснити працівнику магазину, у чому полягає розбіжність.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може "АТБ" закрити супермаркет, якщо він не приносить прибутку, та як мережа обирає місця для магазинів.