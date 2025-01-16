Это будет трагедия. Экономист объяснил, кто из украинцев станет беднее в 2025 году

Не факт, что Кабмин сможет достичь прогнозируемых в Госбюджете цифр по зарплате

Отечественные СМИ допускают огромную ошибку, однобоко подходя к вопросам оценки потребительской корзины украинцев и говоря только о росте цен. Ведь кроме инфляции есть еще и рост доходов граждан.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему следует обращать внимание именно на покупательную способность украинцев.

— Если инфляция – 10 процентов, а ваши доходы выросли за год на 20, то вы стали на 10% лучше жить, — говорит экономист. — У вас на 10% выросла покупательская способность. И каждый раз, получая заработную плату, мы соизмеряем, что можем на эти деньги купить.

Он пояснил, что в 2025 году в госбюджете заложено 9,5% роста потребительских цен.

— Конечно, это средняя температура по палате: что-то вырастет больше, что-то — меньше. Государственно регулируемые цены вряд ли кто-то будет менять, например, цену газа для населения. Формально она покажет 0% роста. Но в этом году у нас заморожены социальные стандарты, то есть при 9,5% инфляции у нас доходы не вырастут ни на копейку. Более того, среднегодовой рост средней заработной платы (в декабре 2024 года она была 22500 грн, а в 2025-м — должна быть на уровне 24200) меньше 10%, — отмечает аналитик.

По его расчетам, даже при условии, что будут достигнуты прогнозные цифры, рост средней зарплаты не покроет инфляцию.

— Реальные доходы упадут, в первую очередь это будет касаться малоимущих слоев населения. Давайте будем трезвы, что при всем уважении к Кабинету министров, к Офису президента, к инициативам "тысячи Зеленского", к новогодним доплатам 1000 грн к зарплате учителям (кстати, врачам так и не прибавили), это не покрывает рост цен.

Мы не едим деньги, мы едим хлеб. И если хлеб в цене вырос больше, чем выросла доходная часть, мы физически стали меньше потреблять хлеба. То есть, это главный вопрос, который должен обсуждаться на всех эфирах. Мне все равно, на сколько выросли цены — меня гораздо больше интересует, на сколько вырос мой доход. Если доход вырос меньше, чем выросли цены — для меня это трагедия, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, "Телеграф" писал, какой должна быть зарплата учителя. Как оказалось, власти сами нарушают законодательство и не соблюдают принятые на себя обязательства.