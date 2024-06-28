Від обвалу до стабільного росту: як змінювалась середня зарплата українців за два роки війни

Дохід громадян може стати набагато більшим у наступних кварталах, на це вказують тенденції

У першому кварталі 2024 року середня зарплата українців склала 18903 гривень. У I кварталі 2023-го громадяни заробляли на 22,5% менше.

Про це повідомляє Держстат. Зростання зарплат випереджає темпи інфляції.

За останні два роки зарплата українців зросла на 29,3%. При цьому рівень кумулятивної інфляції складає 31,6%. Це означає, що попри ріст середньої зарплати, українці можуть собі дозволити менше, ніж до повномасштабної війни, пише Oboz.

У Нацбанку зазначають, що доходи населення зростають завдяки підвищенню зарплат. Це відбувається на тлі зниження рівня безробіття.

"Реальні доходи населення помітно зростають, підживлені зниженням безробіття та підвищенням зарплат. Вищі доходи сприяють поліпшенню споживчих настроїв, стимулюють попит на кредитування. Водночас зростання добробуту забезпечує низьке боргове навантаження населення загалом", ― пояснюють у Нацбанку.

Як змінювалась середня зарплата з 2022 до 2024 року

У другому кварталі 2022 року відбулось падіння середньої зарплати. Це сталось на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Ще у першому кварталі українці отримували у середньому 14620 грн на місяць, то після початку великої війни ця сума знизилась до 13723 грн.

Графік Oboz.ua

Зарплата повернулась на попередній рівень у третьому кварталі. Згідно з графіком, її показник становив 14619 грн. Тобто, лише на гривню менше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Середня зарплата суттєво підвищилась у кінці 2022 року, підрісши майже на 2 тисячі. У IV кварталі вона становила 16477 грн. Проте джерело зазначає, що це статистичне викривлення, а не реальне підвищення зарплати.

"Як видно на графіку, зберігається традиційне статистичне викривлення: у четвертому кварталі, через річні премії та виплату бонусів, значно підвищується середня зарплата", ― пише Oboz.

Це підтверджує падіння середнього рівня зарплати у I кварталі 2023 року. За даними Держстату, вона тоді становила 15436 грн. Протягом 2023 року вона росла і підвищилась до рівня 19231 грн у IV кварталі.

Хоч зараз українці у середньому заробляють 18903 гривень, але якщо така динаміка збережеться, то у 2024 році середня зарплата підвищиться до 23 тисяч гривень. На це значною мірою впливає дефіцит кадрів. Найбільше від нестачі працівників страждають наступні сфери:

обслуговування;

будівництво;

водний транспорт.

Зазначимо, що в останній час на сайтах для пошуку роботи з’явилась нова категорія. Йдеться про вакансії з бронюванням від мобілізації. Чоловікам пропонують відстрочку і нерідко обіцяють високу зарплату.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як збільшилась зарплата чиновників у 2024 році. Лише за чотири місяці вона виросла на 32%.