Пільги у минулому? Як держава може підтримувати ветеранів у новий спосіб

Монетизація пільг для ветеранів війни повинна стати дієвим і справедливим елементом реформи ветеранської політики. Від того, наскільки збалансованою та відповідальною в цьому питанні буде позиція держави, залежить готовність майбутніх поколінь ставати на захист країни

У вівторок, 10 грудня, в агентстві Укрінформ експерти ГО "Українське об’єднання "Мрія" спільно з Міністерством у справах ветеранів представили концептуальні пропозиції до впровадження механізму монетизації на законодавчому рівні. До обговорення долучились представники ветеранської спільноти і громадських організацій.

"Ми маємо справу з непрацюючою системою пільг, яка сформувалась ще за радянських часів. Вона базувалась на тому, що кількість реальних ветеранів щороку зменшувалась, ніхто не думав про завтрашній день. З початком війни ситуація кардинально змінилась, і держава зрозуміла, що обіцянки потрібно виконувати. Але нові механізми повинні враховувати нинішні реалії, ресурсні можливості, а головне – потреби людей. Монетизація, на відміну від розпорошених малоефективних пільг, дозволить ветеранам самостійно визначати свої пріоритети",— коментує Юрій Гудименко, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія".

Готовність здійснити на законодавчому рівні пропозиції громадських експертів висловив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

"Для держави важливе досягнення конкретних результатів: що дає ветерану та чи інша послуга, як змінюється його життя. Захисники та їхні родини заслуговують на повагу. І мова не тільки про ідеологічну складову, але й цілком прагматичні речі. Наше завдання – оптимізувати всі процеси, з якими стикається ветеран, іти шляхом цифровізації, запровадження адресних гарантій, підтримки у питаннях реабілітації та розвитку. Тобто перелаштувати державу повністю з реактивної позиції на проактивну", — підкреслив Руслан Приходько.

Запропоновані механізми реформи стосуються в першу чергу монетизації двох ветеранських пільг: безкоштовного проїзду в громадському транспорті та отримання земельних ділянок. Учасники робочої групи наголошують, що доробок презентує ідеальне бачення переходу від старої до сучасної пільгової системи, якому ще належить пройти практичну перевірку.

"При підготовці цієї Білої книги ми всебічно досліджували законодавство, судові рішення, проводили анкетування, круглі столи, збирали інформацію з різних джерел. Маємо врахувати попередній досвід, усі аргументи, щоби програма монетизації стала справді успішною. Реформа не має обмежувати існуючі права ветеранів", — наголошує Едуард Трегубов, юрист, керуючий партнер юрфірми "Салком".

Команда ГО "Українське об’єднання "Мрія" розпочала напрацювання щодо оптимізації пільгової системи для ветеранів у 2024 році, отримавши підтримку Міжнародного фонду "Відродження". Завдяки співпраці громадських організацій, держави та міжнародних партнерів планується створити систему, яка відповідатиме сучасним викликам і буде ефективною у довгостроковій перспективі.