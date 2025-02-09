Клієнти скаржаться на роботу операторів Lifecell: додзвонитися неможливо, онлайн-чат ігнорує запити

Lifecell знімає гроші без пояснень, а оператори не відповідають

Все більше абонентів Lifecell висловлюють невдоволення роботою служби підтримки. Користувачі мобільного оператора стикаються з ситуаціями, коли неможливо додзвонитися до оператора, а онлайн-чат замість допомоги ігнорує питання та завершує розмову без пояснень.

Оператори Lifecell не відповідають: додзвонитися майже нереально

Багато клієнтів скаржаться, що очікування на лінії може тривати десятки хвилин, але зв’язатися з оператором так і не вдається.

Очікування на лінії розтягується, а оператори просто не відповідають або скидають дзвінки. Це створює значні незручності для клієнтів, особливо у ситуаціях, коли терміново потрібна допомога.

Чат-підтримка Lifecell: хамство і шаблонні відповіді

Абоненти Lifecell також нарікають на нахабну поведінку операторів онлайн-чату. Деякі користувачі повідомляють, що після довгого очікування відповіді, оператори можуть одразу закрити розмову.

Подібна ситуація повторюється неодноразово: замість допомоги – ігнорування, замість вирішення проблеми – закриття розмови без можливості продовження діалогу.

Проблеми з тарифами: гроші списують без пояснень

Крім проблем із комунікацією, клієнти Lifecell стикаються з незрозумілим списанням коштів. Один із користувачів повідомив:

Незрозумілі тарифи та необґрунтовані списання коштів стали ще однією серйозною проблемою для абонентів. При цьому оператори підтримки не дають чітких пояснень і просто не виходять на зв’язок.

Як поскаржитися на службу підтримки Lifecell?

Якщо ви також зіткнулися з подібними проблемами, ось кілька способів звернутися зі скаргою:

Через мобільний додаток MyLifecell – у розділі "Зворотній зв’язок".

– у розділі "Зворотній зв’язок". Напряму в соціальних мережах – Facebook, Instagram або X (Twitter).

– Facebook, Instagram або X (Twitter). Через сайт Lifecell – написавши у форму зворотного зв’язку.

– написавши у форму зворотного зв’язку. Зателефонувавши до контакт-центру (якщо вам вдасться додзвонитися).

Чи відреагує Lifecell на скарги клієнтів?

На жаль, проблема не нова. Подібні скарги звучать вже не перший рік, але реакція компанії залишається мінімальною. Поки що Lifecell не коментує ситуацію та не пропонує способів її вирішення.

Раніше "Телеграф" писав, що Lifecell піднімає тарифи для своїх абонентів: чи є щось доступне для пенсіонерів?