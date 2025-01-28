Кому зростання тарифів, а для кого знижка. Lifecell підніс сюрприз українцям, але не всім

У середньому вартість тарифів збільшиться на 30-35%

Мобільний операторів "Lifecell" розіслав своїм клієнтам повідомлення про те, що в тарифній політиці компанії відбуватимуться значні зміни. Протягом лютого-березня 2025 року компанія скорочує кількість тарифів і підвищує їхню вартість.

Однак ці зміни торкнулися не всіх, оскільки клієнтам, які вже тривалий час є шанувальниками "Lifecell", компанія передбачила великі знижки. Про це "Телеграфу" стало відомо з нещодавньої SMS-розсилки.

Так, з лютого 2025 року "Lifecell" підвищує вартість тарифу до 300 гривень, який раніше коштував 225 гривень. Абоненти, яких стосуються ці зміни, зможуть безкоштовно перейти на інші доступні тарифи до 5 березня 2025 року.

При цьому абонентам, які вже тривалий час користуються"Lifecell" компанія підготувала великі знижки. В якості подяки за підтримку мобільний оператор готовий надати 20% знижку на три пакети послуг за його діючим тарифом.

Пропозицією можна скористатися до 5 березня 2025 року.

У "Lifecell" зазначили, що останній перегляд цін проводився у вересні 2023 року і торкнувся лише 15% абонентів. Наразі у компанії повідомили, що в середньому вартість тарифів збільшиться на 30-35% протягом року.

Наразі компанія надає 8 тарифних планів. Кожен із них передбачає наявність різних послуг. Усі бажаючі можуть вибрати потрібний їм тариф, який буде задовольняти їхні потреби.

Нагадаємо, раніше користувачі мережі обурювалися, що підключитися до пільгового тарифу "Київстар" для пенсіонерів можна лише у фірмовому магазині, куди не кожен може дістатися. Особливо це є актуальним для сільських жителів.

Також клієнтка мобільного оператора "Київстар" обурилася через списання грошей із її рахунку після закінчення обраного нею тарифу. Таким чином, за місяць послуги мобільного зв’язку коштували їй 600 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці скаржаться на якість мобільного інтернету та пояснив, що кажуть з цього приводу у "Київстарі", Vodafone та Lifecell.