Lifecell піднімає тарифи: чи є щось доступне для пенсіонерів

Зв’язок для українців буде недешевим

В Україні піднялися тарифи на послуги мобільних операторів Спочатку це зробили "Київстар" та "Vodafone", проте нещодавно про підвищення тарифів повідомив і Lifecell.

Зараз на сайті оператора доступно для підключення одразу кілька тарифів. Але для мобільних телефонів можуть підійти лише два і там також є нюанси.

Під час переходу на головну сторінку сайту можна побачити наступну картину.

Ті, хто в першу чергу звернув увагу на цифру 90 гривень, швидко розчаруються, коли зрозуміють, що тариф призначений для обслуговування GPS-сигналізації, але не для дзвінків.

А ось найдешевшим "справжнім" тарифом є "Максі" за 190 гривень на чотири тижні. Однак і тут є каверза — ця вартість працює лише для тих абонентів, які перенесли номер від інших абонентів.

Стандартна вартість буде становити 300 гривень за чотири тижні користування. Щоб трохи скинути ціну, можна прив’язати номер до паспортних даних, то платити доведеться 250 гривень.

Варто зазначити, що абонентам, які вже тривалий час користуються"Lifecell" компанія передбачила великі знижки. Як подяка за підтримку мобільний оператор готовий знизити ціну на 20% на три пакети послуг на вибір абонента.