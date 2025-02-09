Вчетверо більше: киянам прийшли гігантські платіжки за воду, що кажуть у "Київводоканалі"

Йдеться про тарифи на холодну воду

Жителі Києва поскаржилися на підвищення тарифів за воду майже вчетверо.

Відповідні повідомлення з’явилися у столичних Telegram-пабліках. Йдеться про тарифи на холодну воду: люди почали повідомляти, що "Київводоканал" підняв ціни до 121,53 гривень, замість 30,38 гривень.

У мережі також з’явилися фотографії.

У самому "Київводоканалі" заперечують підвищення тарифів на холодну воду. Там заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Дані про підвищення тарифів пояснюють технічним збоєм з обробкою інформації в платіжних системах.

"Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні "Київводоканалу".

Користувачі соцмереж спочатку не приховували свого обурення нібито підвищенням тарифів на холодну воду. Однак, інші користувачі звернули увагу на те, що це неправда.

"Це якийсь збій", "Влада знову вирішила нас добити, чи що?", "Це бляха", "Це фейк", "Шкода, що "Водоканал" мовчить і дає ґрунт для "розгону" чергової "зради", — такі зустрічалися коментарі.

Раніше "Телеграф" писав, як можна заощаджувати на електроенергії вже зараз.