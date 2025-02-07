Клієнтка не оцінили сарказм працівника Приватбанку та поскаржилася на хамську відповідь: деталі скандалу

Оператор Приватбанку висміяв клієнта з окупованої території

Черговий випадок зневаги до людей з окупованих територій викликав хвилю обурення серед користувачів мережі. ПриватБанк позиціонує себе як установу, що підтримує українців у складних фінансових умовах, зокрема шляхом реструктуризації боргів. Однак практика показує інше.

Нещодавно клієнт ПриватБанку поділився обурливою історією: під час дзвінка на гарячу лінію для оформлення реструктуризації кредиту для свого 70-річного батька, який проживає в окупованому Скадовському районі, оператор, як стверджує клієнт, зневажливо відреагував на згадку про окупацію Херсонщини, нібито саркастично запитавши: "Як давно Херсон став знову окупованим?".

Реструктуризація боргу в ПриватБанку

ПриватБанк пропонує клієнтам послугу реструктуризації боргу, яка передбачає зміну умов кредитного договору для зменшення фінансового навантаження на позичальника. Це може включати продовження терміну кредиту, зниження процентної ставки або встановлення нового графіка платежів. Для оформлення реструктуризації клієнту необхідно звернутися до банку з відповідною заявою та надати документи, що підтверджують складне фінансове становище.

Відгуки невдоволених клієнтів

На жаль, випадки неналежного обслуговування клієнтів не є поодинокими. Деякі позичальники скаржаться на відсутність чіткого механізму реструктуризації та недостатню підтримку з боку банку.

Також один із клієнтів зазначає: "У зв'язку зі станом здоров'я виникла прострочена заборгованість по кредитній карті ПриватБанку. Після багаторазових дзвінків співробітники банку запропонували укласти договір реструктуризації боргу. Я погодився. При підписанні договору в відділенні ПриватБанку мені озвучили повну суму боргу і вказали її в договорі".

Цей інцидент підкреслює важливість належної підготовки та чутливості співробітників банку до ситуацій клієнтів, особливо тих, хто постраждав від військових дій або перебуває на окупованих територіях. Банки повинні забезпечувати високий рівень обслуговування та підтримки для своїх клієнтів, незалежно від їхнього місця проживання чи обставин.

Видання "Телеграф" відправив запит до Приватбанку, щоб дізнатися, чи відомо їм про цей випадок та як вирішується проблема несплати по кредитам, якщо позичальник знаходиться на тимчасово окупованій території.

Рекомендації для клієнтів

Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією або маєте труднощі з обслуговуванням у банку, рекомендується звернутися до служби підтримки ПриватБанку через офіційний сайт або мобільний додаток. У разі відсутності належної реакції можна подати скаргу до Національного банку України або звернутися до інших регуляторних органів для захисту своїх прав.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з'являться новенькі банкомати з функцією обміну валют.