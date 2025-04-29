Зеленський популярніший за Папу Римського? З'явилися вірусні відео зустрічі президента України з Трампом у Ватикані

Світові лідери проігнорували Трампа на церемонії у Ватикані

На похороні Папи Франциска світові лідери по-різному зустріли президентів США та України. Українського президента вітали оплесками та обіймами, а американського – зустріли мовчанням.

Відеозаписи цього контрасту швидко стали вірусними в інтернеті та викликали численні коментарі. Про це йдеться у матеріалі Hindustan Times.

Обидва президенти були серед 40 тисяч людей, які зібралися на площі Святого Петра, щоб попрощатися з Папою Франциском, який помер 21 квітня у віці 88 років. На відео, які поширюються мережею, видно, як Зеленського зустрічають гучними оплесками, тоді як під час появи Трампа панує повна тиша.

Крім прохолодного прийому, американського президента критикують за те, що він нібито заснув під час церемонії. Фотографії, на яких Трамп із закритими очима, спричинили хвилю обурення в соціальних мережах, де його називають "ганьбою для Сполучених Штатів".

Додаткові зауваження викликало й те, що Трамп проігнорував дрес-код, з'явившись у синьому костюмі, коли більшість світових лідерів були в чорному, як того вимагає традиція похоронів. Деякі користувачі соціальних мереж також іронічно згадали прізвисько "Сонний Джо", яке прихильники Трампа використовували для його попередника Джо Байдена.

Попри прохолодну атмосферу, Трамп і Зеленський все ж обмінялися рукостисканням та посмішками. Це стало їхньою першою зустріччю після лютневих переговорів у Білому домі, які викликали резонанс у світі.

Лідери також провели приватну розмову перед похоронною месою. За словами Трампа, вони обговорювали долю Кримського півострова, анексованого Росією у 2014 році. Український президент назвав зустріч "символічною" та "продуктивною", тоді як Трамп заявив, що Зеленський готовий віддати Крим Росії як частину угоди про припинення вогню.

Цікаво, що Джо Байден, який також був присутній на церемонії, теж частково відійшов від традицій, обравши синю краватку до свого чорного костюма.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп "послав" Макрона і щось пообіцяв Зеленському. Деталі розмови на похороні Папи потрапили до ЗМІ.