Скільки потрібно не платити за світло, щоб його відключили

Абоненту надаються досить короткий термін на усунення боргу

Українцям, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, можуть відключити електроенергію. Несумлінним споживачам за 10 днів до відключення має бути надіслано офіційне попередження.

Для відновлення послуги необхідно буде не тільки погасити борг, а й додатково сплатити підключення. "Телеграф" розповідає про те, скільки потрібно не платити за електрику, щоб вам відключили послугу та коли попередження вважається офіційно отриманим.

Якщо відключення світла пов’язане із заборгованістю, то за 10 днів до процедури абонент повинен отримати повідомлення, в якому вказано суму заборгованості та період, за який не здійснювалася оплата.

За цей час людина має можливість погасити борг і усунути всі порушення. У такому разі постачання електричної енергії не припиняється. Важливо пам’ятати, що якщо ви не одержали відповідного попередження, то на енергопідприємство можна буде подати скаргу чи звернутися до суду.

Який борг потрібно накопичити, щоб у споживача відключили світло

Уряд України дозволив відключати побутових споживачів, які мають заборгованість за електроенергію.

Вимкнути світло у вас можуть за таких умов:

- сума заборгованості перевищує 3000 гривень

- оплата за світло не здійснюється більше двох місяців.

При цьому світло не відключатимуть у мешканців тих територій, де ведуться активні бойові дії. Також світло не відключать тим абонентам, у яких було пошкоджено житло внаслідок ворожих атак. У такому разі необхідно якнайшвидше повідомити про це постачальнику електроенергії.

Також важливо знати, що датою отримання попередження про відключення електроенергії вважається:

дата особистого вручення за підписом одержувача

третій робочий день після отримання поштою рекомендованого листа

третій робочий день після надсилання повідомлення на електронну пошту абонента.

Скільки зараз українці платять за світло

За електроенергію українці до кінця опалювального сьогону 2025 року платитимуть за ціною 4,32 гривень за 1 кВт-годину. Диференціації тарифу за обсягом споживання не буде – усі українці мають сплачувати фіксовану ціну.

Триватиме цей тариф до 30 квітня 2025 року.

Протягом опалювального періоду, з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.

Для них встановлюються такі тарифи:

• до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;

• понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.

Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник, то в нічні години – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з 1 лютого 2025 року зміниться тариф на електроенергію для тих, хто не має газового забезпечення і де відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.