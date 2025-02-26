Менше витрат на комуналку — більше грошей на романтичний подарунок для коханої на 8 березня

Як зекономити на комуналці та порадувати кохану на 8 Березня.

Попереду 8 Березня, а значить, саме час подумати про подарунок для коханої. Але що робити, якщо бюджет обмежений, а хочеться порадувати особливим презентом? Вихід є! Трохи заощадивши на комунальних платежах, можна легко викроїти додаткові кошти на романтичний сюрприз.

"Телеграф" пропонує кілька лайфхаків, які допоможуть скоротити витрати на комунальні послуги та перетворити їх на подарунок, який справді здивує.

Вимикайте електроприлади з розеток

Багато пристроїв, навіть у режимі очікування, продовжують споживати енергію. Телевізор, мікрохвильовка, зарядні пристрої — усе це може додавати зайві кіловати до рахунку за світло.

Економія: до 100 грн на місяць.

Замініть лампи на LED

Світлодіодні лампи споживають у 8 разів менше електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання. Якщо у квартирі замінити хоча б 5 ламп, рахунок за світло значно зменшиться.

Економія: до 100 грн на місяць.

Використовуйте менше води

Закривайте кран під час чищення зубів, приймайте душ замість ванни, встановіть насадки-аератори — і рахунок за воду стане приємнішим.

Економія: до 150 грн на місяць.

Оптимізуйте опалення

Якщо у вас є можливість регулювати температуру батарей, знизьте її на 1-2°C — це майже не позначиться на комфорті, але допоможе заощадити. Також варто утеплити вікна та двері, щоб тепло не виходило з дому.

Економія: до 500 грн на місяць.

Правильне користування побутовою технікою

Прати у холодній воді (30-40°C замість 60°C) — економія електроенергії. Використовувати економні режими в посудомийній машині. Не відкривати холодильник надовго — він споживає більше енергії для охолодження.

Економія: до 200 грн на місяць.

Підсумкова економія

Якщо застосувати всі ці лайфхаки, можна заощадити близько 1000 грн на місяць. Це чудова можливість не просто скоротити витрати, а й вкласти гроші у приємний сюрприз для коханої! Ось декілька варіантів подарунків, які можна придбати на цю суму.

Раніше "Телеграф" писав про те, що свято 8 березня (Міжнародний жіночий день) можуть скасувати в Україні. Рада все ще може розглянути це питання.