Скільки податків сплачують обмінники в Україні: у ДПС назвали вражаючі цифри

Держава дуже непогано заробляє на обміні валют

Наприкінці 2024 року в Україні працювали 3735 офіційних пунктів обміну валют, якими керували 57 різних компаній. З них 618 обмінників належали 30 банкам, а решта 3117 пунктів — усього лише 27 фінансовим компаніям, які не є банками (йдеться про приватні пункти обміну валют).

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки доходів отримує бюджет України від діяльності таких пунктів обміну. З офіційних відповідей від ДПС (Державна податкова служба) та НБУ (Національний банк України) ми отримали необхідні дані.

Отже, за даними ДПС, у 2024 році обмінники сплатили до бюджету 788 мільйонів гривень авансового внеску з податку на прибуток. Порівняно з 2023 роком, коли надходження становили 382,5 мільйона гривень, сума зросла більш ніж удвічі. Наприкінці 2023 року в Україні працювало 3577 пунктів обміну валют, якими керували 56 юридичних осіб. За рік кількість обмінників зросла на 158 пунктів.

Розмір щомісячного авансового внеску залежить від розташування обмінного пункту. У Києві власники сплачують 700 євро за кожен пункт обміну. В населених пунктах із населенням понад 50 тисяч осіб ставка становить 600 євро. Для обмінників у менших населених пунктах та за межами населених пунктів встановлено внесок у розмірі 200 євро.

Національний банк України веде спеціальний Реєстр пунктів обміну іноземної валюти. Без внесення до цього реєстру діяльність обмінників заборонена. НБУ щомісяця оновлює реєстр та передає актуальні дані до податкової служби.

Сплачені авансові внески є частиною загального податку на прибуток підприємств. Якщо сума сплачених авансових внесків перевищує податкові зобов'язання за рік, надлишок не переноситься на наступні періоди.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Раді дали рецепт економічного "протверезіння", адже вільний ринок Україну не врятує. Саме тому Україна має розвивати промисловість — зовнішня допомога не вічна.