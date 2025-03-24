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Моделі OnlyFans і не тільки: для кого з українців хочуть ввести нові податки

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Податки для самозайнятих Новина оновлена 24 березня 2025, 17:59
Податки для самозайнятих. Фото Колаж "Телеграфу"

Закон стосуватиметься сервісів із 29 країн, включаючи ЄС

Нові податки незабаром можуть запровадити для моделей OnlyFans, таксистів, кур'єрів, продавців на OLX, репетиторів, орендодавців та працівників інших професій в Україні. У Верховній Раді хочуть оподаткувати самозайнятих громадян, які шукають клієнтів через онлайн-майданчики.

За новим законопроєктом, їм доведеться віддавати державі 10% від своїх заробітків, отриманих через цифрові сервіси. Про це йдеться в проєкті закону, опублікованому на вебсайті Міністерства фінансів України.

Головна суть нового законопроєкту – самозайняті особи, які працюють через онлайн-платформи, мають сплачувати 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Тобто, загалом 10% від заробітку.

Під дію закону підпадають оренда нерухомості та транспорту, особисті послуги та продаж товарів через онлайн-платформи. Документ є частиною євроінтеграції та вимог МВФ.

Важливо, що реєструватися як ФОП не обов'язково. Ймовірно, самі платформи (Glovo, Booking, OnlyFans) виступатимуть податковими агентами і сплачуватимуть податки за користувачів.

Закон стосуватиметься сервісів із 29 країн, включаючи ЄС. Американські платформи наразі не підпадають під цю ініціативу. За несплату податків передбачений штраф у розмірі 25% від суми доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що модель OnlyFans похвалилась зарплатою у 20 тисяч доларів та великими статками. Дівчина каже, що робота у неї "гарна".

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#Податки #Законопроєкт #OnlyFans