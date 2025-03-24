Модели OnlyFans и не только: для кого из украинцев хотят ввести новые налоги

Закон будет касаться сервисов из 29 стран, включая ЕС

Новые налоги в скором времени могут ввести для моделей OnlyFans, таксистов, курьеров, продавцов на OLX, репетиторов, арендодателей и работников других профессий в Украине. В Верховной Раде хотят обложить налогом самозанятых граждан, которые ищут клиентов через онлайн-площадки.

По новому законопроекту, им придется отдавать государству 10% своих заработков, полученных через цифровые сервисы. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на вебсайте Министерства финансов Украины.

Суть нового законопроекта – самозанятые лица, работающие через онлайн-платформы, должны уплачивать 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. То есть, в общей сложности 10% от заработка.

Под действие закона подпадают аренда недвижимости и транспорта, личные услуги и продажа товаров через онлайн-платформы. Документ является частью евроинтеграции и требований МВФ.

Важно, что регистрироваться как ФЛП не обязательно. Вероятно, сами платформы (Glovo, Booking, OnlyFans) будут выступать налоговыми агентами и платить налоги за пользователей.

Закон будет касаться сервисов из 29 стран, включая ЕС. Американские платформы пока не подпадают под эту инициативу. За неуплату налогов предусмотрен штраф в размере 25% суммы дохода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что модель OnlyFans похвасталась зарплатой в 20 тысяч долларов и большим состоянием. Девушка говорит, что работа у нее "хорошая".